Tak zmienił się Maciej Zakościelny. Jego metamorfoza zaskakuje

Przez lata zyskał miano jednego z największych amantów polskiego kina, a jego uśmiech sprawiał, że fankom miękły kolana. Maciej Zakościelny to aktor, który dorastał i zmieniał się na naszych oczach. Pamiętacie jego chłopięcy urok z początków kariery?

Dziś to dojrzały mężczyzna, którego wizerunek ewoluował razem z kolejnymi rolami. Od gładko ogolonego chłopaka z sąsiedztwa po charyzmatycznego bohatera z zarostem - jego przemiana jest naprawdę imponująca.

Maciej Zakościelny wspomina swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". To był dla niego piękny czas!

Zanim został bożyszczem tłumów. Tak wyglądały jego początki

Zanim skradł serca Polek, stawiał pierwsze kroki w popularnych serialach, takich jak „Plebania” czy „Samo życie”. Już wtedy było widać, że kamera go kocha, ale na prawdziwy przełom musiał jeszcze chwilę poczekać.

Mało kto wie, że jego artystyczna dusza ma korzenie w muzyce. Ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec, a w młodości zarabiał na życie, grając na skrzypcach w paryskim metrze. Ten romantyczny rys towarzyszy mu do dziś.

Jeden moment zmienił wszystko. Ta rola uczyniła go gwiazdą

Choć miał już na koncie kilka ról, to jedna produkcja stała się prawdziwym przełomem i otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery. Mowa oczywiście o serialu TVN, który bił rekordy popularności.

To właśnie rola podkomisarza Marka Brodeckiego w serialu „Kryminalni” na stałe zapisała go w świadomości widzów. Niedługo potem posypały się propozycje głównych ról w hitowych komediach romantycznych, takich jak „Tylko mnie kochaj” i „Dlaczego nie!”, które ugruntowały jego status gwiazdy.

Nie tylko komedie romantyczne. Zaskakujące wybory i głośne wydarzenia

Zakościelny szybko udowodnił, że nie chce być szufladkowany. Rola Bronka Woyciechowskiego w serialu „Czas honoru” pokazała jego zupełnie inne, dramatyczne oblicze i zdobyła ogromne uznanie widzów oraz krytyków.

W 2024 roku aktor pokazał, że jest nie tylko świetnym aktorem, ale też równie dobrym tancerzem. Wziął udział w 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" i wraz z Sarą Janicką dotarł aż do wielkiego finału. Ostatecznie para zajęła trzecie miejsce. Zakościelny w programie pokazał nową, wrażliwą stronę siebie i zyskał tym jeszcze większe grono fanów.

Kulisy życia prywatnego. Głośne związki i najważniejsza rola

Życie prywatne aktora od zawsze budziło ogromne zainteresowanie. Jego związki, między innymi z Izą Miko, były szeroko komentowane przez media, a fani z zapartym tchem śledzili jego losy.

Prawdziwą rewolucją w jego życiu okazało się jednak ojcostwo. Długoletni związek z modelką Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów, na długo ustabilizował jego życie osobiste, choć para ostatecznie rozstała się pod koniec 2023 roku. Dziś media łączą go z Sarą Janicką, którą gwiazdor poznał za sprawą udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Para nigdy nie potwierdziła krążących plotek o związku, ale zakochani coraz częściej pokazują się publicznie.

Najprzystojniejsi polscy aktorzy wszech czasów. Czy rozpoznasz ich po zdjęciach? Quiz Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Cezary Pazura Paweł Deląg Andrzej Grabowski Następne pytanie

Ile lat kończy Maciej Zakościelny w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Aktor urodził się 7 maja 1980 roku, co oznacza, że w 2026 roku kończy 46 lat. Czas mija nieubłaganie, a on wciąż pozostaje w czołówce najpopularniejszych polskich gwiazd.

Jak przez ponad dwie dekady w show-biznesie zmienił się jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Niektóre zdjęcia mogą was naprawdę zaskoczyć.