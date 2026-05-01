Metamorfoza na przestrzeni lat. Od zbuntowanego nastolatka do dojrzałego gwiazdora

Pamiętacie jeszcze chudego blondyna, który podbił serca widowni jako Janek w kultowym filmie "Wszystko, co kocham"? Chłopięcy urok, buntownicze spojrzenie i niekwestionowany talent sprawiły, że z dnia na dzień stał się głosem swojego pokolenia. Dziś, po latach, patrzymy na zupełnie innego człowieka.

Mateusz Kościukiewicz przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zniknęła młodzieńcza nonszalancja, a w jej miejsce pojawiły się dojrzałość, sceniczna charyzma i pewność siebie. Każda kolejna rola i każdy rok odciskały na nim swoje piętno, co doskonale widać na zdjęciach z niemal dwóch dekad jego kariery.

Pamiętacie go z „Kryminalnych”? Tak wyglądały jego początki

Zanim stał się gwiazdą pierwszego formatu, cierpliwie budował swoją pozycję. Mało kto pamięta, że jego przygoda z kamerą zaczęła się w 2006 roku od epizodów w popularnych serialach. To właśnie na planach "Kryminalnych" i "Fali zbrodni" stawiał pierwsze kroki, wcielając się w niewielkie, ale charakterystyczne role.

W tamtym czasie był studentem krakowskiej szkoły teatralnej, pełnym marzeń i determinacji. Nikt jeszcze nie przypuszczał, że zaledwie kilka lat później jego nazwisko będzie na ustach całej Polski.

Jeden moment zmienił wszystko. Przełom, na który wszyscy czekali

Prawdziwa eksplozja popularności nadeszła w 2009 roku. Rola Janka we "Wszystko, co kocham" Jacka Borcucha okazała się strzałem w dziesiątkę. Film stał się hitem, a Kościukiewicz z miejsca awansował do aktorskiej ekstraklasy. To był ten moment, który zdefiniował jego pozycję na lata.

Jednak Mateusz nie dał się zaszufladkować jako idol nastolatek. Już rok później udowodnił swój kunszt w mrocznej "Matce Teresie od kotów". Za tę kreację otrzymał prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego, pieczętując swój status jednego z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia.

Nie bał się ryzyka. Od kontrowersji po zaskakujące decyzje

Kariera Kościukiewicza to sinusoida odważnych wyborów. Nigdy nie bał się ról trudnych i wymagających fizycznej transformacji, czego dowodem był poruszający występ w filmie "Twarz" w reżyserii jego żony. Zaskoczył też, gdy współtworzył scenariusz do komercyjnego hitu "Disco polo", pokazując zupełnie inne, bardziej rozrywkowe oblicze.

W 2019 roku zaangażował się w głośny projekt Anji Rubik, nagrywając audiobooka "Sexedpl". A gdy wydawało się, że jego droga to wyłącznie kino artystyczne i ambitne produkcje, w 2026 roku podjął decyzję, która zszokowała branżę. Aktor dołączył do obsady najpopularniejszych polskich seriali – "M jak miłość" i "Pierwsza miłość". Czy to próba dotarcia do nowej publiczności?

Kulisy życia prywatnego. U boku znanej reżyserki odnalazł szczęście

Choć jego kariera rozwijała się w zawrotnym tempie, stabilizację odnalazł w życiu prywatnym. W 2011 roku poślubił cenioną reżyserkę Małgorzatę Szumowską. Szybko stali się jedną z najbardziej wpływowych par polskiego kina, wspierając się zarówno w życiu, jak i na planie filmowym. Owocem ich miłości jest córka Alina.

Ich związek to dowód na to, że w świecie pełnym blichtru można zbudować trwałą i inspirującą relację. Wspólnie zrealizowali kilka ważnych filmów, udowadniając, że są zgranym duetem nie tylko w domu.

Ile lat kończy w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Mateusz Kościukiewicz urodził się 1 maja 1986 roku, co oznacza, że w tym roku świętuje swoje 40. urodziny. Patrząc na jego drogę, trudno uwierzyć, jak wiele osiągnął przed tą symboliczną datą. Przeszedł niesamowitą przemianę – od niepokornego chłopaka z Nowego Tomyśla do jednego z czołowych polskich aktorów.

Jak zmieniał się na przestrzeni lat? Które role najbardziej wpłynęły na jego wizerunek? Zobaczcie naszą galerię i przeżyjcie tę podróż w czasie raz jeszcze.