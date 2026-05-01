Mateusz Kościukiewicz kończy 40 lat. Po zbuntowanym blondynie nie ma już śladu

Redakcja se.pl
2026-05-01 5:29

Niegdyś idol nastolatek, dziś dojrzały mężczyzna i gwiazda zaskakujących produkcji. Urodzony 1 maja 1986 roku Mateusz Kościukiewicz to prawdziwy kameleon polskiego kina. Zobaczcie jego spektakularną metamorfozę na zdjęciach na przestrzeni lat.

Metamorfoza na przestrzeni lat. Od zbuntowanego nastolatka do dojrzałego gwiazdora

Pamiętacie jeszcze chudego blondyna, który podbił serca widowni jako Janek w kultowym filmie "Wszystko, co kocham"? Chłopięcy urok, buntownicze spojrzenie i niekwestionowany talent sprawiły, że z dnia na dzień stał się głosem swojego pokolenia. Dziś, po latach, patrzymy na zupełnie innego człowieka.

Mateusz Kościukiewicz przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zniknęła młodzieńcza nonszalancja, a w jej miejsce pojawiły się dojrzałość, sceniczna charyzma i pewność siebie. Każda kolejna rola i każdy rok odciskały na nim swoje piętno, co doskonale widać na zdjęciach z niemal dwóch dekad jego kariery.

Pamiętacie go z „Kryminalnych”? Tak wyglądały jego początki

Zanim stał się gwiazdą pierwszego formatu, cierpliwie budował swoją pozycję. Mało kto pamięta, że jego przygoda z kamerą zaczęła się w 2006 roku od epizodów w popularnych serialach. To właśnie na planach "Kryminalnych" i "Fali zbrodni" stawiał pierwsze kroki, wcielając się w niewielkie, ale charakterystyczne role.

W tamtym czasie był studentem krakowskiej szkoły teatralnej, pełnym marzeń i determinacji. Nikt jeszcze nie przypuszczał, że zaledwie kilka lat później jego nazwisko będzie na ustach całej Polski.

Jeden moment zmienił wszystko. Przełom, na który wszyscy czekali

Prawdziwa eksplozja popularności nadeszła w 2009 roku. Rola Janka we "Wszystko, co kocham" Jacka Borcucha okazała się strzałem w dziesiątkę. Film stał się hitem, a Kościukiewicz z miejsca awansował do aktorskiej ekstraklasy. To był ten moment, który zdefiniował jego pozycję na lata.

Jednak Mateusz nie dał się zaszufladkować jako idol nastolatek. Już rok później udowodnił swój kunszt w mrocznej "Matce Teresie od kotów". Za tę kreację otrzymał prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego, pieczętując swój status jednego z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia.

Nie bał się ryzyka. Od kontrowersji po zaskakujące decyzje

Kariera Kościukiewicza to sinusoida odważnych wyborów. Nigdy nie bał się ról trudnych i wymagających fizycznej transformacji, czego dowodem był poruszający występ w filmie "Twarz" w reżyserii jego żony. Zaskoczył też, gdy współtworzył scenariusz do komercyjnego hitu "Disco polo", pokazując zupełnie inne, bardziej rozrywkowe oblicze.

W 2019 roku zaangażował się w głośny projekt Anji Rubik, nagrywając audiobooka "Sexedpl". A gdy wydawało się, że jego droga to wyłącznie kino artystyczne i ambitne produkcje, w 2026 roku podjął decyzję, która zszokowała branżę. Aktor dołączył do obsady najpopularniejszych polskich seriali – "M jak miłość" i "Pierwsza miłość". Czy to próba dotarcia do nowej publiczności?

Kulisy życia prywatnego. U boku znanej reżyserki odnalazł szczęście

Choć jego kariera rozwijała się w zawrotnym tempie, stabilizację odnalazł w życiu prywatnym. W 2011 roku poślubił cenioną reżyserkę Małgorzatę Szumowską. Szybko stali się jedną z najbardziej wpływowych par polskiego kina, wspierając się zarówno w życiu, jak i na planie filmowym. Owocem ich miłości jest córka Alina.

Ich związek to dowód na to, że w świecie pełnym blichtru można zbudować trwałą i inspirującą relację. Wspólnie zrealizowali kilka ważnych filmów, udowadniając, że są zgranym duetem nie tylko w domu.

Ile lat kończy w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Mateusz Kościukiewicz urodził się 1 maja 1986 roku, co oznacza, że w tym roku świętuje swoje 40. urodziny. Patrząc na jego drogę, trudno uwierzyć, jak wiele osiągnął przed tą symboliczną datą. Przeszedł niesamowitą przemianę – od niepokornego chłopaka z Nowego Tomyśla do jednego z czołowych polskich aktorów.

Jak zmieniał się na przestrzeni lat? Które role najbardziej wpłynęły na jego wizerunek? Zobaczcie naszą galerię i przeżyjcie tę podróż w czasie raz jeszcze.

