Tak zmienił się Dawid Ogrodnik. Jego metamorfoza zaskakuje

Niewielu jest w polskim show-biznesie artystów, którzy potrafią tak radykalnie zmieniać się dla roli. Dawid Ogrodnik to prawdziwy kameleon, który z chłopięcym urokiem debiutanta przeistoczył się w dojrzałego aktora o dziesiątkach twarzy. Od charakterystycznej fryzury Tomasza Beksińskiego, przez fizyczną transformację w księdza Jana Kaczkowskiego, aż po wizerunek buntowniczego nauczyciela z serii `"Piep*zyć Mickiewicza"`. Jego historia to kronika nie tylko artystycznych sukcesów, ale i spektakularnych zmian w wyglądzie.

Każda kolejna rola przynosiła nowy wizerunek, nowe spojrzenie i nową energię. Czy pamiętacie go z początków kariery? Różnica jest zdumiewająca, a jego droga na szczyt była równie fascynująca, co jego ekranowe wcielenia.

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Od gry na klarnecie do wielkiego ekranu. Tak wyglądały jego początki

Zanim Polska usłyszała o jego aktorskim talencie, Dawid Ogrodnik był chłopakiem z Wągrowca, który marzył o muzyce. Uczył się gry na klarnecie, a jego pasją był jazz. Kto by pomyślał, że młodzieniec zafascynowany Milesem Davisem stanie się jednym z najważniejszych aktorów swojego pokolenia?

Droga na szczyt nie była jednak prosta. Dwukrotnie bezskutecznie próbował dostać się do warszawskiej Akademii Teatralnej. Pracował jako host w agencji eventowej, by zarobić na czesne w prywatnej szkole aktorskiej. Jego determinacja i upór zaprowadziły go w końcu do krakowskiej PWST, którą ukończył w 2012 roku. Pierwsze kroki stawiał w serialach, pojawiając się w epizodycznych rolach w "Detektywach" czy "Prawie Agaty".

Jeden moment, który zmienił wszystko. Rola, która otworzyła mu wszystkie drzwi

Przełom nadszedł w 2012 roku. Rola Sebastiana „Rahima” Salberta w głośnym filmie "Jesteś Bogiem" okazała się strzałem w dziesiątkę. Ogrodnik, razem z resztą obsady, podbił serca publiczności i krytyków, zdobywając nagrodę na festiwalu w Gdyni. To był jednak dopiero początek.

Prawdziwym wstrząsem dla polskiego kina była jego kreacja w filmie "Chce się żyć" z 2013 roku. Wcielił się w postać Mateusza, chorego na porażenie mózgowe. Rola ta przyniosła mu deszcz nagród, w tym Orła, i sprawiła, że światowe media zaczęły porównywać go do Daniela Day-Lewisa. To właśnie wtedy stało się jasne, że na naszych oczach rodzi się aktorska legenda.

Blaski i cienie sławy. Głośne konflikty i trudne wyznania

Kariera Dawida Ogrodnika to nie tylko pasmo sukcesów. Aktor nigdy nie bał się trudnych tematów i otwartej konfrontacji. Głośno mówił o doświadczeniu mobbingu na studiach, co wywołało w środowisku niemałe poruszenie. Kilka lat później sam musiał zmierzyć się z oskarżeniami o podobne zachowania, gdy pracował jako asystent w szkole teatralnej. Aktor przyznał, że sytuacja miała miejsce i przeprosił byłego studenta.

Najbardziej wstrząsające było jednak jego wyznanie dotyczące przeszłości. W swojej autobiografii ujawnił, że w okresie licealnym był molestowany seksualnie przez księdza. Te odważne słowa rzuciły nowe światło na jego osobistą historię i pokazały niezwykłą siłę charakteru.

Tajemnice życia prywatnego. To ona była u jego boku

Choć Dawid Ogrodnik skupia się głównie na pracy, jego życie prywatne od lat budziło zainteresowanie mediów. Przez długi czas był związany z aktorką Martą Nieradkiewicz. Para doczekała się córki, Jaśminy, która przyszła na świat w 2018 roku.

Aktor rzadko dzieli się szczegółami ze swojej prywatności, jednak wiadomo, że ważną rolę w jego życiu odgrywa wiara. Przynależy do protestanckiej Społeczności Chrześcijańskiej Północ i otwarcie mówi o swojej relacji z Bogiem.

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Dawid Ogrodnik urodził się 15 czerwca 1986 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 40. urodziny. Aktor ma za sobą niemal dwie dekady niezwykłej kariery, która obfitowała w niezapomniane role i odważne metamorfozy.

Jak bardzo zmienił się od czasu debiutu? Które z jego wcieleń najbardziej zapadły Wam w pamięć? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię zdjęć, która jest najlepszym dowodem na to, jak niezwykłą drogę przeszedł ten wybitny artysta.