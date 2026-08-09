Anita Werner pokazała zdjęcia sprzed 25 lat! Bardzo się zmieniła od tamtej pory?

Anita Werner: Tak wyglądały jej początki w branży

Niewiele osób już pamięta, że Anita Werner (48 l.) pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako nastolatka. I to wcale nie w mediach, ale na planach filmowych! Miała zaledwie 17 lat, gdy zagrała główną rolę żeńską w filmie "Słodko gorzki" Władysława Pasikowskiego. Jej aktorski talent można było również podziwiać w filmach "Dzieje mistrza Twardowskiego" i "To my". W 2001 roku wystąpiła w głośnym serialu "Zostać miss", po którym zrezygnowała z aktorstwa.

Karierę w mediach zaczynała od pracy w pierwszej polskiej telewizji sportowej, Wizja Sport. W 2001 roku przeszła do nowopowstałej stacji TVN24, z którą związana jest do dzisiaj. Anita Werner obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji TVN. 9 sierpnia minęło 25 lat od startu stacji. Z tej okazji dziennikarka podzieliła się wspomnieniem z pierwszych dni pracy.

Te dwa pierwsze zdjęcia dzieli 25 lat. Prawie to samo studio TVN24 i prawie ta sama ja. 9 sierpnia 2001 roku o godzinie 12:00 poprowadziłam pierwszy serwis informacyjny TVN24. Ruszyła pierwsza w Polsce całodobowa telewizja informacyjna - napisała.

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Anita Werner na zdjęciach sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

Werner wspominała, że początkowo wiele osób wątpiło w sukces stacji. Ona sama również nie zdawała sobie sprawy z tego, że właśnie zaczyna swoją "długą i piękną zawodową podróż". Chociaż dopiero stawiała pierwsze kroki w dziennikarstwie, to trafiła do "najlepszej newsowej drużyny w Polsce", a dziennikarstwa informacyjnego uczyła się od najlepszych.

Dziś jestem po prostu wdzięczna za tę wspólną drogę, która trwa już dłużej niż połowa mojego życia. Dziękuję wszystkim wyjątkowym ludziom, których miałam szczęście spotkać, którzy mnie uczyli, inspirowali, albo po prostu mi zaufali. [...] W TVN24 nauczyłam się czym jest niezależne dziennikarstwo, czym są dziennikarskie wartości, warsztat, jak ważna jest sprawdzona, rzetelna informacja. Jestem z tego dumna - dodała.

Do wpisu dodała zdjęcia z samych początków jej pracy w TVN24. Patrząc na nie trudno uwierzyć, że od ich zrobienia minęło już ćwierć wieku!

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