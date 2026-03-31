Zanim usiadła za stołem prezenterskim, grała u boku Lindy i w... bikini. Niewielu to pamięta

Zanim Anita Werner została ikoną TVN24, jej kariera zaczęła się w zaskakujący sposób, z dala od dziennikarstwa.

Początki to modeling, rola w popularnym serialu „Zostać Miss” i debiut filmowy u boku Bogusława Lindy.

Co skłoniło ją do porzucenia show-biznesu i jak budowała swoją pozycję w świecie mediów?

Odkryj nieznane fakty z młodości Anity Werner i zobacz, jak wyglądała na początku swojej drogi!

Od wybiegu do kamery. Zanim Anita Werner podbiła TVN24

W latach 90. Anita Werner aktywnie działała w branży modelingowej. Jej uroda i naturalna prezencja przed obiektywem szybko zwróciły uwagę, otwierając drzwi do świata show-biznesu. To właśnie w tym okresie, w poszukiwaniu nowych doświadczeń, trafiła na plan serialu, który na zawsze zapisał się w pamięci widzów.

"Zostać miss": serial, który ujawnił jej drugie oblicze

Jednym z kluczowych momentów w jej młodości była rola w kultowym serialu "Zostać miss". Produkcja ta, bijąca rekordy popularności w latach 90., w fascynujący sposób ukazywała kulisy konkursów piękności i życie modelek. Anita Werner wcieliła się w postać młodej, ambitnej modelki, a z tamtego okresu pochodzą dziś viralowe zdjęcia, w tym te w stroju kąpielowym. Choć dla wielu aktorek serial stał się trampoliną do sławy, dla Werner było to cenne doświadczenie, ale nie ostateczny kierunek.

Debiut filmowy u boku legendy kina

Jeszcze wcześniej, zanim trafiła do "Zostać miss", Anita Werner miała okazję zadebiutować na dużym ekranie. Wystąpiła w filmie "Słodko gorzki", gdzie zagrała u boku samego Bogusława Lindy. Było to ogromne wyzwanie dla młodej dziewczyny, która nie miała wówczas dużego doświadczenia aktorskiego. Po latach przyznała, że czuła się amatorką wśród profesjonalistów, co uświadomiło jej, jak wiele jeszcze musi się nauczyć.

Dlaczego Anita Werner porzuciła świat fleszy i czerwonych dywanów?

Mimo obiecujących początków w show-biznesie, Werner szybko zrozumiała, że świat ten nie daje jej poczucia stabilności ani prawdziwego spełnienia. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że czuła potrzebę udowodnienia swojej wartości poza samym wyglądem. Zależało jej na pracy, która pozwoliłaby jej rozwijać kompetencje i mieć większą kontrolę nad własną ścieżką zawodową. To właśnie te doświadczenia pchnęły ją w kierunku dziennikarstwa.

Nowy rozdział: od modelki do ikony TVN24

Przełom w jej karierze nastąpił, gdy związała się z TVN24. Konsekwentna praca, profesjonalizm i dążenie do rzetelności sprawiły, że z czasem stała się jedną z najbardziej szanowanych i rozpoznawalnych twarzy stacji.

Sportowa pasja i życie prywatne, czyli mniej znane oblicze dziennikarki

Niewiele osób wie, że Anita Werner ma również silne związki ze światem sportu. Od lat jest pasjonatką aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Jej partnerem jest Michał Kołodziejczyk, znany dziennikarz sportowy, co dodatkowo podkreśla jej zaangażowanie w tę dziedzinę.

Anita Werner dziś – świadoma transformacja i siła charakteru

Historia Anity Werner to inspirujący przykład osoby, która świadomie zmieniła swoją ścieżkę kariery, odrzucając łatkę "pięknej twarzy" na rzecz merytorycznej pracy. Nie chciała być zaszufladkowana, lecz zbudowała silną markę osobistą opartą na profesjonalizmie i autentyczności. Dziś zdjęcia sprzed lat, w tym te w bikini, budzą sensację w sieci, ale dla samej dziennikarki są jedynie pamiątką drogi, którą przeszła, a nie definicją jej obecnego wizerunku.

