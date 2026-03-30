Ojciec Rydzyk na pogrzebie słynnego tenora. Janusz Ratajczak był związany z Radiem Maryja

Kilka dni temu na drodze krajowej nr 10 w podbydgoskim Przyłubiu doszło do tragedii. Zderzyło się kilka pojazdów zginęła jedna osoba. Okazało się, że ofiara wypadku to solista Opera Nova – Janusz Ratajczak. Wiadomość o śmierci śpiewaka poruszyła Radio Maryja i Telewizję Trwam, ponieważ artysta często gościł na uroczystościach związanych z mediami ojca Rydzyka. - Rodzina Radia Maryja zapamiętała go z wielu wspaniałych występów m.in. z koncertów zespołu TRIM podczas wielu uroczystości a także z występów w MPiT im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego talent, pasja oraz zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia – także studentów AKSiM pozostaną w pamięci wielu osób - podano tuż po tragicznym wypadku i wiadomości o śmierci śpiewaka na stronie Radia Maryja.

Nic dziwnego, że na pogrzebie tenora pojawił się właśnie dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Co więcej w ostatnim pożegnaniu brał także udział inny ze znanych redemptorystów, ojciec Jan Król. Uroczystości rozpoczęły się różańcem o godzinie 11:30, po którym odprawiono mszę świętą. Następnie zaplanowano odprowadzenie artysty na cmentarz komunalny w Białych Błotach.

24

Janusz Ratajczak był solistą polskich teatrów muzycznych, na stałe związanym z Operą Nova w Bydgoszczy. W swoim repertuarze posiadał 60 ról scenicznych. Wśród nich wyróżnić można takie postaci jak: Don Jose, Cavaradossi, Jontek, Stefan, Turiddu, Tannhäuser oraz role operetkowe w postaciach: Sou Chonga, Tassila, Esensteina, Carewicza i Barinkaya. Śpiewał na wszystkich scenach operowych Polski. Występował również w wielu krajach Europy, m.in. w Danii, Beneluksie, Austrii, Włoszech, Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz na Malcie i Sycylii. Wziął udział w nagraniu DVD opery Manru Jana Ignacego Paderewskiego jako odtwórca roli tytułowej.

Wielokrotnie nagradzany, w roku 2013 nagranie otrzymało "Złotego Orfeusza" Academie du Disque Lyrique w Paryżu jako najlepsza inicjatywa audiowizualna. Jest również odtwórcą roli Króla Tirebule w światowym prawykonaniu opery A. Tansmana Złote runo, wystawionej w 2016 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz najwyższym wyróżnieniem ZASP – Statuetką Ariona. Był też pedagogiem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.