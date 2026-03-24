Płaczą po Januszu Ratajczaku, który zginął w wypadku. Tenor występował na koncertach Radia Maryja i TV Trwam

Wiadomość o śmierci Janusza Ratajczaka, znanego solisty Opery Nova w Bydgoszczy poruszyła świat kultury, ale też Radio Maryja i Telewizję Trwam. W mediach społecznościowych dzieł stworzonych przez ojca Tadeusza Rydzyka opublikowano (wieczorem w poniedziałek 23 marca) poruszające słowa: - W wypadku samochodowym zginął dziś prof. Janusz Ratajczak, tenor Opery Nova w Bydgoszczy. Regularnie występował na koncertach organizowanych w Toruniu przez Radio Maryja i TV Trwam. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci…. - napisano.

- Rodzina Radia Maryja zapamiętała go z wielu wspaniałych występów m.in. z koncertów zespołu TRIM podczas wielu uroczystości a także z występów w MPiT im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego talent, pasja oraz zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia – także studentów AKSiM pozostaną w pamięci wielu osób - czytamy na stronie Radia Maryja.

Kim był Janusz Ratajczak?

To wysokiej klasy tenor. Solista polskich teatrów muzycznych, na stałe związany z Operą Nova w Bydgoszczy. W swoim repertuarze posiadał 60 ról scenicznych. Wśród nich wyróżnić można takie postaci jak: Don Jose, Cavaradossi, Jontek, Stefan, Turiddu, Tannhäuser oraz role operetkowe w postaciach: Sou Chonga, Tassila, Esensteina, Carewicza i Barinkaya. Śpiewał na wszystkich scenach operowych Polski. Występował również w wielu krajach Europy, m.in. w Danii, Beneluksie, Austrii, Włoszech, Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz na Malcie i Sycylii. Wziął udział w nagraniu DVD opery Manru Jana Ignacego Paderewskiego jako odtwórca roli tytułowej.

Wielokrotnie nagradzany, w roku 2013 nagranie otrzymało "Złotego Orfeusza" Academie du Disque Lyrique w Paryżu jako najlepsza inicjatywa audiowizualna. Jest również odtwórcą roli Króla Tirebule w światowym prawykonaniu opery A. Tansmana Złote runo, wystawionej w 2016 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz najwyższym wyróżnieniem ZASP – Statuetką Ariona. Był też pedagogiem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

12