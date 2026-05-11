Anita Werner jak Sharon Stone? Cóż to za metamorfoza

Anita Werner w skórzanej kurtce. Ten look od razu zwraca uwagę

Anita Werner od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek informacyjnych w Polsce. Na antenie TVN24 widzowie oglądają ją zwykle w bardzo eleganckim, dopracowanym wydaniu. Tym razem jednak pokazała się z zupełnie innej strony.

Podczas wydarzenia z okazji 25-lecia TVN24 dziennikarka postawiła na stylizację, która wyraźnie odbiegała od typowego telewizyjnego dress code’u. Zamiast klasycznej marynarki czy prostej sukienki wybrała ciemną skórzaną kurtkę o kroju bomberki, jasne jeansy i sportowe buty. Całość uzupełniły duże okulary i charakterystyczna krótka fryzura.

Efekt? Bardzo nowoczesny, swobodny i jednocześnie elegancki. To nie była przypadkowa stylizacja, ale dobrze przemyślany look w klimacie „quiet luxury”, który od kilku sezonów króluje w modzie.

Anita Werner jak Sharon Stone? To porównanie nie wzięło się znikąd

Najwięcej emocji wzbudziło porównanie Anity Werner do Sharon Stone. I trudno się dziwić. Hollywoodzka aktorka od lat kojarzona jest z prostym, ale bardzo wyrazistym stylem. Skórzane kurtki, klasyczne jeansy, okulary przeciwsłoneczne i nonszalancki luz to elementy, które często pojawiają się w jej codziennych stylizacjach.

Podobny klimat można było zobaczyć właśnie u Anity Werner. Dziennikarka wyglądała elegancko, ale bez przesadnej formalności. Stylizacja dodała jej lekkości, charakteru i odrobiny hollywoodzkiego sznytu. To zupełnie inna odsłona niż ta, którą widzowie znają z telewizji.

Właśnie dlatego określenie „jak Sharon Stone” wydaje się tu trafione. Nie chodzi o dosłowne podobieństwo, ale o ten sam typ stylu: minimalistyczny, pewny siebie, dojrzały i bardzo efektowny.

Skórzana bomberka zrobiła cały efekt

Najważniejszym elementem stylizacji była bez wątpienia skórzana kurtka. To ona nadała całemu zestawowi mocniejszy charakter. W połączeniu z jasnymi jeansami stworzyła look, który wyglądał swobodnie, ale nie niedbale.

Takie stylizacje świetnie sprawdzają się u kobiet, które nie chcą wybierać między elegancją a luzem. Anita Werner pokazała, że klasyka nie musi oznaczać przewidywalności. Czasem wystarczy jeden mocniejszy element garderoby, by całkowicie odmienić wizerunek.

Na zdjęciach dziennikarka wyglądała naturalnie, pewnie i bardzo świeżo. To stylizacja, która mogłaby równie dobrze pojawić się na ulicach Paryża, Nowego Jorku czy Kopenhagi.

Anita Werner zaskoczyła fanów. To zupełnie inna odsłona dziennikarki

Metamorfoza Anity Werner nie polegała na radykalnej zmianie wyglądu. To raczej subtelne przełamanie wizerunku, do którego przez lata przyzwyczaiła widzów. Dziennikarka nadal wyglądała elegancko, ale tym razem w bardziej nowoczesnym, mniej oficjalnym wydaniu.

Taki styl pasuje do niej wyjątkowo dobrze. Podkreśla jej wyrazistą urodę, krótką fryzurę i naturalną klasę. Jednocześnie nie odbiera jej powagi, z którą kojarzona jest jako dziennikarka informacyjna.

