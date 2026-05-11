Daniel Nawrocki poruszył temat śmierci klinicznej. Padła historia, która chwyta za serce

Daniel Nawrocki i ks. Szponar dyskutują na temat zjawiska śmierci klinicznej.

W rozmowie analizowane są relacje pacjentów, którzy podczas śmierci klinicznej widzieli własną reanimację lub spotykali bliskich.

Podniesiona zostaje kwestia, czy te doświadczenia stanowią dowód na życie pozagrobowe, czy są jedynie halucynacjami.

Daniel Nawrocki zapytał o życie po śmierci. Ks. Szponar mówi o śmierci klinicznej

To nie była zwykła rozmowa o religii. W najnowszym odcinku programu „Nawrocki w Polsce” Daniel Nawrocki zaprosił ks. Wiktora Szponara, duchownego, który od lat zajmuje się tematem doświadczeń z pogranicza życia i śmierci.

Ks. Szponar nie ukrywa, że ten temat stał się dla niego jednym z najważniejszych obszarów pracy. Zanim został księdzem, pracował w telewizji. Wspominał moment, w którym mimo spełnienia zawodowego marzenia poczuł, że nie jest na właściwej drodze.

„Ja pamiętam, jak stałem w tej reżyserce... pierwsza emisja i czułem totalną taką pustkę. Moment, który miał spełnić moje największe marzenie w życiu... a ja w głębi serca widziałem, że jakby w życiu poszedłem nie w tę stronę” — mówił duchowny.

To doświadczenie miało stać się jednym z impulsów do zmiany życia i wejścia na drogę kapłaństwa.

„Widzą, jak opuszczają ciało”. Wstrząsające relacje pacjentów

Jednym z najmocniejszych tematów rozmowy były doświadczenia NDE, czyli Near-Death Experience, określane potocznie jako doświadczenia śmierci klinicznej. Ks. Szponar opowiadał, że niektórzy pacjenci po takich przeżyciach relacjonują sceny, których nie mogli znać z normalnej perspektywy.

„Niektórzy z tych pacjentów mają doświadczenie tak zwane NDE... relacjonują, że na przykład widzą, jak opuszczają ciało, jak obserwują swoją reanimację albo operację” — wyjaśniał.

Duchowny podkreślał, że w swoich książkach nie ograniczał się wyłącznie do przytaczania opowieści. Według niego ważna była także próba ich sprawdzenia, przez dokumentację medyczną, godziny zatrzymania funkcji życiowych czy szczegóły zabiegów.

Historia Mirona. Spotkanie po drugiej stronie i rodzinna tajemnica

Szczególne miejsce w rozmowie zajęła historia Mirona. Według relacji ks. Szponara mężczyzna podczas doświadczenia z pogranicza życia i śmierci miał spotkać brata, o którego istnieniu wcześniej nie wiedział. Dopiero późniejsza rozmowa z matką miała ujawnić bolesną rodzinną tajemnicę.

„Miron, nie mogłeś spotkać swojego brata. Nie miałeś nigdy brata. I kiedy Miron powiedział imię Maciek, no to ona opowiedziała całą historię” — relacjonował ks. Szponar.

To właśnie takie historie, jak tłumaczył duchowny, są dla niego szczególnie poruszające. Nie chodzi tylko o sam opis niezwykłego doświadczenia, ale o to, co dzieje się z człowiekiem później. Ks. Szponar zwraca uwagę, że wiele osób po przeżyciu śmierci klinicznej zmienia swoje życie, przewartościowuje relacje, zaczyna inaczej patrzeć na wiarę, rodzinę i codzienność.

„Po owocach ich poznacie... Jeśli to jest nawrócenie stałe i trwa nie wiem 10, 15, 20 lat... to nie wydaje mi się, że może tak zrobić osoba tylko dlatego, że miała jakąś halucynację w mózgu” — mówił.

Stary Testament jako zapowiedź losów Jezusa

Rozmowa Daniela Nawrockiego z ks. Szponarem nie dotyczyła wyłącznie śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał także o swojej książce „Skandale Starego Testamentu” i tłumaczył, dlaczego trudne, brutalne historie biblijne nie powinny być czytane wyłącznie powierzchownie.

Według ks. Szponara wiele starotestamentowych opowieści można odczytywać jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu. Tak interpretuje m.in. historię Izaaka, która prowadzi do zrozumienia ofiary Jezusa.

Kulisy uwolnienia Poczobuta. Trump: „Prezydent Nawrocki, poprosił mnie o pomoc”

„Stary Testament to jest krew, wojny, przemoc, gwałty, intrygi... ale jak spojrzymy na te historie, zakładając takie okulary, taką perspektywę pierwotnych adresatów... to odkryjemy niesamowitą głębię tej historii” — podkreślał.

Duchowny mówił również o okolicznościach historycznych śmierci Jezusa. Zwrócił uwagę na znaczenie rzymskiej okupacji i prawa, które doprowadziło do ukrzyżowania, a nie ukamienowania.

„Gdyby Izrael nie był okupowany przez Cesarstwo Rzymskie, Jezus zostałby ukamieniowany... ale wtedy nie spełniłby się prorok Starego Testamentu... Zostaje ukrzyżowany, bo jest taki przepis rzymski dla tych, którzy chcą zrobić powstanie” — wyjaśniał ks. Szponar.

Rozmowa o śmierci, która ma oswoić lęk

Cała rozmowa ma bardzo mocny, osobisty charakter. Daniel Nawrocki pyta o temat, który dla wielu osób jest trudny, ale jednocześnie niezwykle ważny. Ks. Szponar nie przedstawia śmierci jedynie jako końca biologicznego życia. Opowiada o niej przez pryzmat wiary, relacji pacjentów, doświadczeń granicznych i duchowej przemiany.

Najważniejsze w tej rozmowie jest jednak nie samo szukanie sensacji, ale próba oswojenia lęku przed umieraniem. Historie osób po śmierci klinicznej, interpretacje biblijne i osobista droga ks. Szponara składają się na opowieść o tym, że pytanie o życie po śmierci wciąż pozostaje jednym z najważniejszych pytań człowieka.

Poniżej galeria zdjęć: Daniel Nawrocki, syn prezydenta Polski, robi karierę w mediach. Ma 22 lata i własny program

21

Express Biedrzyckiej - OPOLSKA, DŁUGOSZ