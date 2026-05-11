Przyjechał pod dom i zastrzelił ją na oczach czwórki dzieci! Trwa obława za sprawcą

Joanna Drzycimska
2026-05-11 12:48

Wstrząsające wieści! 26-letnia początkująca influencerka, córka pastora została zastrzelona pod domem na oczach czwórki swoich małych dzieci. Kobieta zmarła w szpitalu, a sprawcy jak dotąd nie załapano. Służby szukają go już drugi tydzień. Szczegóły tragedii są porażające!

Pâmela Guimarães

Autor: Instagram & @rafagloria_can/ Instagram
  • Koszmar w Brazylii: influencerka zginęła przed domem.
  • Młoda kobieta została zastrzelona na oczach czwórki własnych dzieci.
  • Kto stoi za tym okrutnym mordem i dlaczego sprawca wciąż jest wolny?

Podjechał i zabił ją na oczach czwórki dzieci

W ten koszmar trudno w ogóle uwierzyć. Do tragicznych scen doszło 1 maja w Brazylii, a dokładnie w Sertanópolis, przed domem 26-letniej córki pastora, a także początkującej influencerki Pâmeli Guimarães. Jak podają lokalne media, kobieta usłyszała nagle, że ktoś nawołuje ją po imieniu z samochodu zaparkowanego pod jej domem. Wyszła więc na zewnątrz i podeszła do auta.

Szybko jednak zorientowała się, że coś jest nie tak, postanowiła więc wrócić do środka. Gdy szła w stronę domu, napastnik oddał do niej kilka strzałów. Portal "Massa" podaje, że młoda kobieta zginęła na oczach czwórki swoich dzieci, które wtedy były z nią w domu. Najmłodsze z nich ma zaledwie 7 miesięcy. 26-latka zmarła w szpitalu.

Sprawca wciąż pozostaje na wolności

Jak podają serwisy informacyjne, wciąż nie udało się namierzyć sprawcy, choć od dnia strzelaniny minęły już prawie dwa tygodnie. "New York Post" przypomniał jeden z ostatnich wpisów ofiary na Instagramie. Podczas Wielkanocy influencerka zamieściła tam zdjęcie, na którym widać ją i jej dzieci - wszyscy mają na sobie takie same piżamy. "Oby w sercach każdego z Was nigdy nie zabrakło miłości, jedności i wiary. Jesteście moją największą siłą, powodem mojej codziennej walki i największym błogosławieństwem". Trwa śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa.

