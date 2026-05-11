Zwłoki sześciu osób w wagonie towarowym! "Nie można ustalić wieku i płci"

Makabryczne odkrycie w Teksasie: sześć ciał w wagonie towarowym.

Zwłoki znaleziono w upale; stan uniemożliwia identyfikację.

Co doprowadziło do tej tragicznej śmierci? Śledztwo trwa.

Sześć ciał w wagonie towarowym. W środku ponad 38 stopni Celsjusza

Koszmar! Pracownik kolei w Teksasie dokonał wstrząsającego odkrycia! W niedzielę, 10 maja, w jednym z wagonów pociągu towarowego kolei Union Pacific w Laredo, w stanie Teksas, natknął się na zwłoki sześciu osób. Na miejsce od razu wezwał policję. W komunikacie prasowym służby przekazały później, że ciała były w taki m stanie, że nie dało się określić ani płci, ani wieku ofiar.

Nie da się określić ani płci, ani wieku ofiar. To mord?

"Rozległy terminal kolejowy na którym znaleziono wagon ze zwłokami, jest długi na wiele mil" - powiedział Jose Baez z Depertamentu Policji w Laredo. Fakt, że po odnalezieniu ciał nie dało się od razu ustalić szczegółów dotyczących ofiar, określił jako kluczowy dla trwającego śledztwa. Na razie władze regionu nie ujawniły żadnych informacji o możliwej przyczynie śmierci sześciu osób. Ciała zostały przekazane lekarzowi sądowemu, który ma ustalić przyczynę zgonu.

Lokalna stacja KENS 5 podkreśliła, że w niedzielę temperatury powietrza w Laredo osiągnęły około 36 stopni Celsjusza, co oznacza, że w środku zamkniętego wagonu ze zwłokami mogło być blisko 38 stopni, "co dodatkowo utrudniało działania służb". PAP dodaje, że śledztwo prowadzą funkcjonariusze w Laredo we współpracy ze służbami federalnymi. Władze zapowiedziały publikację kolejnych informacji, gdy tylko będą dostępne.