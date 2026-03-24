Nie żyje wybitny tenor! Janusz Ratajczak zginął w wypadku na DK 10

Zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 10 wpłynęło do służb w poniedziałkowe popołudnie (23 marca).

Do zdarzenia doszło na 289 kilometrze trasy. Służby ratunkowe z Bydgoszczy oraz Solca Kujawskiego otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem trzech pojazdów. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych oraz jednego ciężarowego. Niestety śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin poważnie utrudniona - przekazali pracujący na miejscu strażacy z OSP Solec Kujawski.

12

Jak szybko ustaliły media, ofiarą był Janusz Ratajczak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny operowej. Był absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i przez lata współpracował z wieloma teatrami w Polsce i za granicą. W swoim dorobku miał ponad 60 ról scenicznych, w tym m.in. Stefana w „Strasznym dworze”, Jontka w „Halce”, Don Joségo w „Carmen” oraz Hoffmanna w „Opowieściach Hoffmanna”.

Ratajczak przez ponad trzy dekady zajmował się również działalnością pedagogiczną, kształcąc młodych wokalistów. Od 2009 roku uczył śpiewu klasycznego w Akademii Muzycznej w Łodzi. Za swoje osiągnięcia artystyczne został w 2016 roku odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Artysta występował na scenach operowych w całej Polsce, a także w wielu krajach Europy, m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech czy Austrii. Brał udział w prestiżowych nagraniach i produkcjach operowych, zdobywając uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków. Janusz Ratajczak 64 lata.

Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.