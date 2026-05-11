Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski. Arkusze CKE, zadania i odpowiedzi z polskiego 11.05.2026

Amadeusz Calik
2026-05-11 9:40

Egzamin ósmoklasisty 2026 wystartował. W tym artykule opublikujemy odpowiedzi i arkusze CKE. W poniedziałek, 11 maja uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego w nowej formule. To pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty 2026. Punktualnie o godzinie 9:00, uczniowie otrzymali arkusze zadań z pytaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na napisanie egzaminu mieli 150 minut. W tym artykule opublikujemy arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Odpowiedzi znajdziecie w naszym artykule poniżej!

Egzamin ósmoklasisty 2026 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE 11.05.2026

Punktualnie o godzinie 9:00 ósmoklasiści otworzyli arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na rozwiązanie wszystkich zadań z języka polskiego mieli dokładnie 150 minut. Stres i emocje z pewnością towarzyszyły każdemu uczniowi, ale teraz nadszedł czas na weryfikację. Czy zadania były trudne? Jaka lektura pojawiła się w arkuszu? Jak należało napisać wypracowanie?

W tym miejscu, tuż po godzinie 14:00, opublikujemy oficjalny arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Następnie nasi eksperci przystąpią do rozwiązywania zadań. Proponowane odpowiedzi będziemy publikować na bieżąco, abyście mogli jak najszybciej sprawdzić, jak Wam poszło. Pamiętajcie, że są to rozwiązania sugerowane – na oficjalny klucz odpowiedzi CKE trzeba będzie poczekać kilka tygodni.

W tym artykule znajdziecie:

  • Arkusz CKE z języka polskiego 2026 – PDF 
  • Zadania i proponowane odpowiedzi (Aktualizacja na bieżąco po godz. 14:00)

Co było na egzaminie ósmoklasisty z polskiego w 2026 roku?

Każdego roku uczniowie i nauczyciele zastanawiają się, jakie zagadnienia i która lektura obowiązkowa staną się motywem przewodnim arkusza. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch głównych części. Pierwsza weryfikuje umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość gramatyki, ortografii i interpunkcji, a także wiedzę o lekturach. Druga część to dłuższa forma wypowiedzi pisemnej – rozprawka lub opowiadanie.

W tym roku w części testowej uczniowie musieli zmierzyć się z dwoma tekstami źródłowymi. Zadania zamknięte (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz otwarte wymagały m.in. analizy fragmentów, wyszukiwania informacji i interpretacji intencji autora. W przeciekach pojawiła się informacja o Balladynie.

Jakie lektury mogły pojawić się na teście?

Choć do samego końca jest to tajemnicą, analiza poprzednich lat pozwalała przypuszczać, że CKE może sięgnąć po utwory, które rzadziej pojawiały się w ostatnich arkuszach. Wśród faworytów wymieniano:

  • "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego
  • "Balladyna" Juliusza Słowackiego
  • "Pan Tadeusz" (fragmenty) Adama Mickiewicza
  • "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa
  • "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 – kiedy i gdzie sprawdzić?

Po zakończeniu egzaminacyjnego maratonu przyjdzie czas na oczekiwanie na wyniki. Zgodnie z wieloletnią praktyką, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza wyniki na początku lipca. W 2026 roku przewidywanym terminem jest piątek, 4 lipca.

Każdy uczeń będzie mógł sprawdzić swoje indywidualne wyniki online. W tym celu należy zalogować się do Ogólnopolskiego Systemu Informacyjnego Uczniów (ZIU), używając loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Wyniki będą przedstawione w procentach oraz w skali centylowej, co pozwoli porównać swój rezultat z wynikami innych uczniów w całej Polsce. Zaświadczenia o wynikach zostaną przekazane do szkół w dniu ogłoszenia wyników.

