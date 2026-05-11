Uczniowie od rana szukają przecieków E8 z języka polskiego. Arkusze CKE wyciekły do internetu?

Grzegorz Kluczyński
2026-05-11 7:55

Egzamin ósmoklasisty 2026 startuje już dziś, a w sieci wrze jak w ulu. Od wczesnego rana uczniowie przeszukują internet w poszukiwaniu rzekomych przecieków CKE i domysłów dotyczących tego, co może pojawić się w arkuszach CKE z języka polskiego. Emocje są ogromne – to pierwszy z trzech dni wielkiego maratonu egzaminacyjnego, który potrwa od 11 do 13 maja 2026 r.

Ostatnie godziny przed startem egzaminu ósmoklasisty 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026 z jęz. polskiego – rozpoczyna się 11 maja o godz. 9:00 i potrwa 150 minut. To najdłuższy z trzech egzaminów, a jednocześnie ten, który budzi najwięcej emocji. Nic dziwnego, że uczniowie od świtu odświeżają TikToka, Discorda i fora, licząc na cudowne „podpowiedzi”.

Problem w tym, że większość takich „przecieków” to zwykłe próby wyłudzenia danych lub oszustwa. CKE od lat ostrzega, że żadne prawdziwe materiały nie wypływają przed czasem, a osoby oferujące „pewne tematy” zwykle chcą tylko pieniędzy lub loginów do kont.

Czego spodziewają się uczniowie? „Dziady”, „Balladyna” i klasyka

W sieci królują spekulacje o tym, co może pojawić się w arkuszach CKE z języka polskiego. Najczęściej powtarzają się dwa tytuły: „Dziady” i „Balladyna”. To właśnie te lektury uczniowie najczęściej typują jako podstawę do zadań lub wypracowania. W poprzednich latach CKE lubiła sięgać po klasykę – dlatego tegoroczne typy wydają się całkiem prawdopodobne, choć oczywiście niczego nie można być pewnym.

Co znajduje się w arkuszu? Dwie części, dwa wyzwania

1. Zadania do tekstów

W pierwszej części arkusza ósmoklasiści pracują z dwoma tekstami:

  • literackim – może to być poezja, epika albo dramat,
  • nieliterackim – np. tekst naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny.

Do obu pojawiają się pytania sprawdzające rozumienie, interpretację i analizę.

2. Wypracowanie – dwa tematy do wyboru

Druga część to tradycyjne wypracowanie. Uczeń wybiera jeden z dwóch tematów:

  • twórczy – np. opowiadanie,
  • argumentacyjny – np. przemówienie, rozprawka, artykuł.

W pracy trzeba odwołać się do lektury obowiązkowej oraz innych wybranych utworów. Minimalna długość to 200 wyrazów.

Dlaczego nie warto wierzyć w przecieki?

Choć pokusa jest ogromna, eksperci i nauczyciele powtarzają jedno: przecieki to fikcja. Najczęściej stoją za nimi:

  • próby oszustwa,
  • wyłudzenia danych,
  • fałszywe konta podszywające się pod CKE.

Warto pamiętać, że egzaminu ósmoklasisty… nie można nie zdać. Wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkół średnich, ale nie decyduje o ukończeniu podstawówki.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Na oficjalne wyniki uczniowie poczekają do 3 lipca 2026 r. Wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie z polskim, matematyką i językiem obcym.

