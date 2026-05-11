Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2026 wyciekł do sieci? Uczniowie szukają przecieków, a media społecznościowe zapłonęły!

Kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty 2026?

Egzamin ósmoklasisty 2026 potrwa trzy dni: 11–13 maja 2026 r. Harmonogram wygląda następująco:

11 maja – język polski

12 maja – matematyka

13 maja – język obcy nowożytny

Sam egzamin z polskiego trwa 150 minut, choć uczniowie z dostosowaniami mogą pisać nawet do 180 minut.

Uczniowie od rana szukają przecieków

W poniedziałkowy poranek sieć aż huczy od wpisów zestresowanych ósmoklasistów. W mediach społecznościowych pojawiają się pytania o „pewne przecieki”, „potwierdzone tematy” czy „screeny arkuszy” z języka polskiego.

To coroczny rytuał – im bliżej godziny 9:00, tym większa panika i tym więcej fałszywych informacji.

Wielu uczniów próbuje odgadnąć, co tym razem przygotowała CKE. Najczęściej powtarzają się dwa tytuły: Dziady i Balladyna. To właśnie te lektury – zdaniem młodzieży – mają największe szanse pojawić się w poleceniu wypracowania.

Czego spodziewają się ósmoklasiści?

W internetowych dyskusjach dominują dwa tropy:

Dziady cz. II — bo „zawsze wracają”, a motyw winy i kary to klasyk egzaminów.

Balladyna — bo daje szerokie możliwości interpretacyjne: władza, ambicja, zbrodnia, konsekwencje wyborów.

Niektórzy typują też motyw przyjaźni, rodziny lub odpowiedzialności, które często pojawiają się w arkuszach CKE.

Dlaczego nie warto ufać przeciekom?

Choć w sieci krążą „sensacyjne screeny”, warto pamiętać, że:

większość przecieków to fałszywki, tworzone dla żartu lub z chęci wywołania paniki,

część linków prowadzi do stron próbujących wyłudzić dane,

udostępnianie rzekomych arkuszy może być próbą oszustwa,

CKE co roku podkreśla, że prawdziwe arkusze trafiają do szkół w sposób zabezpieczony i nie wyciekają wcześniej.

Krótko mówiąc: kto liczy na przeciek, ten ryzykuje dużo więcej niż tylko stres.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

To ważna informacja, o której wielu uczniów zapomina w nerwach.

Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zaliczenia. Nie można go „oblać”. Wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkoły średniej, ale sam egzamin jest obowiązkowy.

To oznacza, że nawet jeśli stres weźmie górę, świat się nie zawali.

Ostatnie godziny przed egzaminem

W szkołach czuć napięcie, ale też ekscytację. To pierwszy tak poważny test w życiu młodych ludzi. Jedni powtarzają lektury, inni przeglądają memy, a jeszcze inni próbują uspokoić się muzyką lub spacerem.

Jedno jest pewne: o 9:00 wszystko stanie się jasne, uczniowie poznają zawartość arkuszy CKE, a rzekome internetowe „przecieki” odejdą w zapomnienie.

