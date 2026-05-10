E8 2026. Przecieki i pewniaki przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

Na chwilę przed egzaminem ósmoklasisty 2026 uczniowie ponownie szukają w sieci przecieków, pewniaków i informacji o tym, co pojawi się w arkuszu CKE z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla jednak, że arkusze są zabezpieczone, a publikowane w internecie „przecieki” najczęściej okazują się fałszywe. Mimo to ósmoklasiści analizują wcześniejsze egzaminy i sprawdzają, jakie pytania pojawiały się rok temu.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Przecieki i pewniaki z polskiego? Co będzie w arkuszu CKE

Nie wiadomo, co znajdzie się w tegorocznym arkuszu CKE, ale wiadomo, co było rok temu. W arkuszu CKE z języka polskiego w 2025 roku znalazł się fragment „Chłopców z Placu Broni”. Zadania dotyczyły m.in. odwagi, lojalności i przyjaźni, a uczniowie musieli także rozwiązać polecenia związane z gramatyką, interpunkcją i analizą tekstu. W arkuszu pojawił się również tekst o przyjaźni oraz pytania odnoszące się do poglądów Arystotelesa.

Czytaj też: Tematy na egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Czego można się spodziewać?

Na egzaminie pojawiły się też zadania dotyczące „Małego Księcia”. W części wypracowania uczniowie mogli wybrać przemówienie związane z motywem przyjaźni albo opowiadanie z bohaterem lektury obowiązkowej. Eksperci przypominają, że zamiast wierzyć w rzekome przecieki, lepiej skupić się na powtórce lektur i najważniejszych zagadnień językowych. Początek egzaminu ósmoklasisty (E8) w poniedziałek o godzinie 11. Arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi znajdziecie na SE.pl

26