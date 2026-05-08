Tematy na egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Czego można się spodziewać?

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2026 z jęz. polskiego?
Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego odbędzie się 11 maja 2026 roku. Uczniowie otrzymają arkusze CKE z zadaniami egzaminacyjnymi równo o godzinie 9:00. To pierwszy z trzech egzaminów, które uczniowie napiszą w dniach 11–13 maja. Polski tradycyjnie otwiera maraton egzaminacyjny i – jak co roku – budzi najwięcej stresu. To właśnie w tym arkuszu znajduje się wypracowanie wymagające odwołania do lektury obowiązkowej.
Co będzie w arkuszach CKE? Przewidywania uczniów i internetowe „pewniaki”
Wraz ze zbliżającym się terminem egzaminu w internecie pojawia się coraz więcej spekulacji. Uczniowie analizują arkusze z poprzednich lat, porównują próbne egzaminy i próbują wytypować lektury, które mogą pojawić się w wypracowaniu.
W komentarzach na TikToku, forach i grupach uczniowskich najczęściej przewijają się dwa tytuły:
- „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza,
- „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
To właśnie te utwory są najczęściej wskazywane jako „pewniaki” na 2026 rok. Popularne są też typy dotyczące „Zemsty”, „Kamieni na szaniec” i „Małego Księcia”.
W sieci – jak co roku – pojawiają się również plotki o rzekomych przeciekach. Jednak żadna z takich informacji nie znajduje potwierdzenia, a CKE podkreśla, że arkusze są zabezpieczone i przechowywane w warunkach uniemożliwiających wyciek.
Najważniejsze lektury, które mogą pojawić się w arkuszu CKE
Lista obowiązkowych lektur na egzamin ósmoklasisty jest stała, a tematy wypracowań zawsze odnoszą się do jednego z nich. Wśród najważniejszych tytułów znajdują się między innymi:
- „Dziady cz. II” – Adam Mickiewicz
- „Balladyna” – Juliusz Słowacki
- „Zemsta” – Aleksander Fredro
- „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński
- „Mały Książę” – Antoine de Saint‑Exupéry
To właśnie z tych utworów najczęściej pojawiają się tematy wypracowań i zadania interpretacyjne.
Systematyczna nauka ważniejsza niż przewidywania
Choć uczniowie uwielbiają typować lektury i szukać „pewniaków”, jedno pozostaje niezmienne: na egzaminie nie pojawi się nic spoza listy obowiązkowych lektur. To oznacza, że każdy, kto przeczytał wszystkie wymagane utwory i regularnie powtarzał materiał, nie musi obawiać się żadnego tematu.
Warto pamiętać, że arkusz CKE to nie tylko wypracowanie. Znajdują się w nim również:
- zadania z gramatyki,
- zadania z ortografii,
- ćwiczenia dotyczące poprawności językowej,
- polecenia sprawdzające rozumienie tekstu.
I – podobnie jak w przypadku lektur – nie pojawi się tam nic, co wykracza poza program nauczania. Uczeń, który opanował podstawy gramatyki, zna zasady pisowni i potrafi analizować tekst, poradzi sobie bez problemu.
Nauczyciele i egzaminatorzy podkreślają, że kluczowe są:
- dobra znajomość treści lektur,
- umiejętność argumentowania,
- poprawność językowa,
- przywoływanie przykładów z tekstu.
W takim przypadku żaden temat nie będzie zaskoczeniem, nawet jeśli nie pokryje się z internetowymi przewidywaniami.