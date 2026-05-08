Tematy na egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Czego można się spodziewać?

Grzegorz Kluczyński
2026-05-08 12:51

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zbliża się wielkimi krokami, a wśród uczniów rośnie napięcie. W sieci aż huczy od typów, przewidywań i domysłów, co tym razem przygotuje Centralna Komisja Egzaminacyjna i jakie zadania znajdą się w arkuszach CKE. Jedno jest pewne: emocji nie zabraknie.

Egzamin ósmoklasisty

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2026 z jęz. polskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego odbędzie się 11 maja 2026 roku. Uczniowie otrzymają arkusze CKE z zadaniami egzaminacyjnymi równo o godzinie 9:00. To pierwszy z trzech egzaminów, które uczniowie napiszą w dniach 11–13 maja. Polski tradycyjnie otwiera maraton egzaminacyjny i – jak co roku – budzi najwięcej stresu. To właśnie w tym arkuszu znajduje się wypracowanie wymagające odwołania do lektury obowiązkowej.

Co będzie w arkuszach CKE? Przewidywania uczniów i internetowe „pewniaki”

Wraz ze zbliżającym się terminem egzaminu w internecie pojawia się coraz więcej spekulacji. Uczniowie analizują arkusze z poprzednich lat, porównują próbne egzaminy i próbują wytypować lektury, które mogą pojawić się w wypracowaniu.

W komentarzach na TikToku, forach i grupach uczniowskich najczęściej przewijają się dwa tytuły:

  • „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza,
  • „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

To właśnie te utwory są najczęściej wskazywane jako „pewniaki” na 2026 rok. Popularne są też typy dotyczące „Zemsty”, „Kamieni na szaniec” i „Małego Księcia”.

W sieci – jak co roku – pojawiają się również plotki o rzekomych przeciekach. Jednak żadna z takich informacji nie znajduje potwierdzenia, a CKE podkreśla, że arkusze są zabezpieczone i przechowywane w warunkach uniemożliwiających wyciek.

Najważniejsze lektury, które mogą pojawić się w arkuszu CKE

Lista obowiązkowych lektur na egzamin ósmoklasisty jest stała, a tematy wypracowań zawsze odnoszą się do jednego z nich. Wśród najważniejszych tytułów znajdują się między innymi:

  • „Dziady cz. II” – Adam Mickiewicz
  • „Balladyna” – Juliusz Słowacki
  • „Zemsta” – Aleksander Fredro
  • „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński
  • „Mały Książę” – Antoine de Saint‑Exupéry

To właśnie z tych utworów najczęściej pojawiają się tematy wypracowań i zadania interpretacyjne.

Systematyczna nauka ważniejsza niż przewidywania

Choć uczniowie uwielbiają typować lektury i szukać „pewniaków”, jedno pozostaje niezmienne: na egzaminie nie pojawi się nic spoza listy obowiązkowych lektur. To oznacza, że każdy, kto przeczytał wszystkie wymagane utwory i regularnie powtarzał materiał, nie musi obawiać się żadnego tematu.

Warto pamiętać, że arkusz CKE to nie tylko wypracowanie. Znajdują się w nim również:

  • zadania z gramatyki,
  • zadania z ortografii,
  • ćwiczenia dotyczące poprawności językowej,
  • polecenia sprawdzające rozumienie tekstu.

I – podobnie jak w przypadku lektur – nie pojawi się tam nic, co wykracza poza program nauczania. Uczeń, który opanował podstawy gramatyki, zna zasady pisowni i potrafi analizować tekst, poradzi sobie bez problemu.

Nauczyciele i egzaminatorzy podkreślają, że kluczowe są:

  • dobra znajomość treści lektur,
  • umiejętność argumentowania,
  • poprawność językowa,
  • przywoływanie przykładów z tekstu.

W takim przypadku żaden temat nie będzie zaskoczeniem, nawet jeśli nie pokryje się z internetowymi przewidywaniami.

