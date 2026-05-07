Jaka lektura będzie na egzaminie ósmoklasisty 2026? Przewidywania i domysły

Prognozy na egzamin ósmoklasisty 2026: „Dziady II”, „Balladyna” i klasyka z listy CKE

W serwisach edukacyjnych i na forach najczęściej powtarzają się dwa tytuły: „Dziady cz. II” oraz „Balladyna” – wskazywane jako najbardziej prawdopodobne lektury wiodące na egzaminie ósmoklasisty 2026. Takie przewidywania pojawiają się m.in. w analizach opartych na arkuszach z lat 2019–2025 oraz próbnych testach CKE. Eksperci zwracają uwagę, że to właśnie te utwory najczęściej wracają w zadaniach i są mocno eksponowane w podstawie programowej.

Jednocześnie lista obowiązkowych lektur pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym, co potwierdzają oficjalne zestawienia CKE. Uczniowie muszą znać m.in. „Zemstę”, „Kamienie na szaniec”, „Małego Księcia”, „Opowieść wigilijną”, „Hobbita”, „Chłopców z Placu Broni” czy „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.

Historia lubi się powtarzać. Czy wcześniejsze typy się sprawdziły?

W poprzednich latach internetowe przewidywania bywały trafne – ale tylko częściowo. Najczęściej typowane były te same tytuły: „Zemsta”, „Kamienie na szaniec”, „Mały Książę”, „Dziady II”. I rzeczywiście, wiele z nich pojawiało się w arkuszach, ale nigdy nie było stuprocentowej zgodności między prognozami a faktycznymi zadaniami.

Analizy z lat 2019–2025 pokazują, że CKE trzyma się podstawy programowej, ale nie kieruje się popularnością typów w internecie. W praktyce oznacza to, że powtarzalność lektur wynika z programu nauczania, a nie z przecieków czy „pewniaków”.

Terminy egzaminu ósmoklasisty 2026

Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku odbędzie się 11–13 maja.

13 maja 2026 – język polski

12 maja – matematyka

13 maja – język angielski

To potwierdzone daty, zgodne z harmonogramem egzaminów na rok 2026.

Nie panikować! Lektury spoza programu nie pojawią się na egzaminie

Choć internetowe typy mogą być pomocne przy powtórkach, nie należy na nich polegać. CKE jasno wskazuje, że egzamin opiera się wyłącznie na lekturach obowiązkowych z podstawy programowej dla klas IV–VIII. Nie ma możliwości, by pojawił się utwór spoza listy.

Dlatego uczniowie, którzy systematycznie czytali lektury i przerobili cały materiał, naprawdę nie mają się czego obawiać. Prognozy mogą podpowiedzieć, co powtórzyć w ostatnich dniach, ale nie zastąpią solidnej znajomości wszystkich obowiązkowych tekstów.

Co roku powtarza się ten sam scenariusz: typy, przewidywania, gorączkowe dyskusje. Jednak egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2026 – podobnie jak wcześniejsze – pozostaje wierny podstawie programowej. A to oznacza jedno: kto zna wszystkie lektury, ten jest bezpieczny.

