Jaki kolor majtek założyć pod białe spodnie, aby nie prześwitywały? To wcale nie jest tak oczywiste. Bielizna pod białe spodnie

Wybór odpowiedniego koloru bielizny pod jasne ubrania to letni dylemat wielu kobiet.

Białe spodnie wymagają dyskretnej bielizny, ale czy wiesz, że nie tylko beż jest dobrym wyborem?

Odkryj zaskakujący kolor majtek, który idealnie kamufluje się pod białymi ubraniami!

Dowiedz się, dlaczego czerwona bielizna jest niewidoczna pod białymi spodniami i uniknij modowej wpadki!

Jaki kolor majtek założyć pod białe spodnie, aby nie prześwitywały?

Każdy stylista potwierdzi, że wybór odpowiedniego koloru bielizny jest niezwykle ważny, jeśli chcemy uniknąć wpadki. Oczywiście istotne jest, aby dopasować kolor majtek do kolorystyki naszego ubrania tak, aby nie prześwitywał i nie rzucał się w oczy. I o ile zimą nie ma to większego znaczenia, o tyle latem, kiedy kobiety o wiele chętniej wybierają zwiewne ubrania z lekkich i jasnych tkanin, problem ten może zakuć w oko. W końcu to właśnie jasna odzież jest zdecydowanie najbardziej problematyczna. Białe spodnie czy bluzka wymagają bielizny, która będzie dyskretnie się pod nimi chować. I oczywiście zapewne już przekonałaś się, że biały stanik pod jasną bluzką to wcale nie jest najlepszy wybór. Zdecydowanie najczęstszym wyborem jest wówczas beżowy, cielisty kolor biustonosza, który dobrze zlewa się z odcieniem skóry i kamufluje pod jasnym materiałem. Podobnie jest w przypadku spodni. Jednak okazuje się, że jest jeszcze jeden i to o wiele bardziej intensywny kolor bielizny, który pasuje do białych spodni. Chodzi o czerwoną bieliznę.

Czerwone majtki pod białe spodnie. Dlaczego to dobry wybór?

O tym, że beżowe majtki doskonale kamuflują się pod białymi ubraniami, wie chyba każda kobieta. Jednak zaskoczeniem może być fakt, że również czerwona bielizna będzie trafionym wyborem w sytuacji, gdy chcemy założyć białe spodnie. Dlaczego czerwone majtki i stanik są niewidoczne pod białym ubraniem? To kwestia złudzenia optycznego. Biały kolor sprawi, że tkanina odbija niemal całe światło padające na nią. Z kolei czerwony kolor powoduje, że majtki pochłaniają większość widma światła, z wyjątkiem barwy czerwonej, którą odbijają. W skórze jest także najwięcej pigmentów czerwonych, co powoduje, że taka bielizna świetnie miesza się z jej odcieniem i staje się niezauważalna pod białą tkaniną. Ważne jest również, aby miała ona krwisty kolor i nie posiadała koronek ani ozdób.

