Jaki kolor majtek założyć pod białe spodnie, aby nie prześwitywały? To wcale nie jest tak oczywiste. Bielizna pod białe spodnie

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-05-07 5:18

Nadejście cieplejszych dni zachęca nas do noszenia białych spodni. I choć są niezwykle uniwersalnym elementem garderoby, odpowiednim na wiele okazji, to jednocześnie bywają problematyczne. Chodzi tu głównie o fakt, że białe spodnie prześwitują, uwidaczniając bieliznę, którą mamy na sobie. Dlatego wiele kobiet zastanawia się, jaki kolor majtek wybrać pod białe spodnie.

Bielizna pod białe spodnie

i

Autor: Shutterstock
  • Wybór odpowiedniego koloru bielizny pod jasne ubrania to letni dylemat wielu kobiet.
  • Białe spodnie wymagają dyskretnej bielizny, ale czy wiesz, że nie tylko beż jest dobrym wyborem?
  • Odkryj zaskakujący kolor majtek, który idealnie kamufluje się pod białymi ubraniami!
  • Dowiedz się, dlaczego czerwona bielizna jest niewidoczna pod białymi spodniami i uniknij modowej wpadki!

Jaki kolor majtek założyć pod białe spodnie, aby nie prześwitywały?

Każdy stylista potwierdzi, że wybór odpowiedniego koloru bielizny jest niezwykle ważny, jeśli chcemy uniknąć wpadki. Oczywiście istotne jest, aby dopasować kolor majtek do kolorystyki naszego ubrania tak, aby nie prześwitywał i nie rzucał się w oczy. I o ile zimą nie ma to większego znaczenia, o tyle latem, kiedy kobiety o wiele chętniej wybierają zwiewne ubrania z lekkich i jasnych tkanin, problem ten może zakuć w oko. W końcu to właśnie jasna odzież jest zdecydowanie najbardziej problematyczna. Białe spodnie czy bluzka wymagają bielizny, która będzie dyskretnie się pod nimi chować. I oczywiście zapewne już przekonałaś się, że biały stanik pod jasną bluzką to wcale nie jest najlepszy wybór. Zdecydowanie najczęstszym wyborem jest wówczas beżowy, cielisty kolor biustonosza, który dobrze zlewa się z odcieniem skóry i kamufluje pod jasnym materiałem. Podobnie jest w przypadku spodni. Jednak okazuje się, że jest jeszcze jeden i to o wiele bardziej intensywny kolor bielizny, który pasuje do białych spodni. Chodzi o czerwoną bieliznę.

Czerwone majtki pod białe spodnie. Dlaczego to dobry wybór?

O tym, że beżowe majtki doskonale kamuflują się pod białymi ubraniami, wie chyba każda kobieta. Jednak zaskoczeniem może być fakt, że również czerwona bielizna będzie trafionym wyborem w sytuacji, gdy chcemy założyć białe spodnie. Dlaczego czerwone majtki i stanik są niewidoczne pod białym ubraniem? To kwestia złudzenia optycznego. Biały kolor sprawi, że tkanina odbija niemal całe światło padające na nią. Z kolei czerwony kolor powoduje, że majtki pochłaniają większość widma światła, z wyjątkiem barwy czerwonej, którą odbijają. W skórze jest także najwięcej pigmentów czerwonych, co powoduje, że taka bielizna świetnie miesza się z jej odcieniem i staje się niezauważalna pod białą tkaniną. Ważne jest również, aby miała ona krwisty kolor i nie posiadała koronek ani ozdób.

Polecany artykuł:

Do którego kontenera wyrzucić bieliznę? Tekstylia nie tylko do PSZOK! Sprawdź, …
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Jak się ubierać po 50. żeby wyglądać młodo?
Galeria zdjęć 8
Najdroższe majtki świata? Te rekwizyty z filmów SPRZEDANO ZA MILIONY | To Się Kręci #16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIELIZNA
BIAŁY
SPODNIE
MAJTKI