Załóż go pod białą bluzkę, a już nigdy nie wybierzesz cielistego stanika. Nie widać go pod jasną tkaniną, a jest niezwykle kobiecy. Jaki kolor biustonosza założyć pod białą bluzkę?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-27 13:25

Wybór odpowiednio koloru biustonosza do białej bluzki to sukces. Oczywiście nie może być on biały, gdyż wbrew pozorom ten się odznacza pod jasnym ubraniem najbardziej. Brafitterki polecały kobietom, aby pod białe rzeczy zakładały bieliznę w cielistym odcieniu. Jednak okazuje się, że można ją zastąpić nieco bardziej kobiecym kolorem stanika. Załóż go pod białą bluzkę, a już nigdy nie wybierzesz cielistego stanika.

Kolor biustonosza pod białą bluzkę

i

Autor: Molodid Studio/ Shutterstock
  • Źle dobrany biustonosz to nie tylko problem estetyczny, ale także zdrowotny, prowadzący do bólu i problemów z postawą.
  • Wybór odpowiedniego rozmiaru i fasonu jest kluczowy, aby uniknąć wrzynających się ramiączek i "wylewających się" piersi.
  • Zastanawiasz się, jaki kolor biustonosza założyć pod białą bluzkę, by był niewidoczny i jednocześnie seksowny?
  • Odkryj zaskakujący kolor stanika, który zrewolucjonizuje Twój sposób noszenia jasnych ubrań!

Tak rozpoznasz źle dobrany biustonosz

Wybór odpowiedniego biustonosza to nie tylko kwestia estetyki, ale i zdrowia. Źle dopasowany stanik może prowadzić do bólu pleców, ramion, a nawet głowy. Może także przyczyniać się do problemów z postawą i odcisków na skórze. Jednym z najczęstszych błędów jest noszenie zbyt luźnego obwodu – to właśnie on, a nie ramiączka, powinien stanowić główne podparcie dla biustu. Innym błędem jest zbyt mała miseczka, która powoduje "wylewanie się" piersi po bokach lub na górze, co nie tylko wygląda nieestetycznie, ale i jest niezdrowe dla tkanki piersiowej. Unikaj także ramiączek, które wrzynają się w ramiona – to sygnał, że obwód jest za luźny. W trosce o swój komfort warto potraktować zakup biustonosza jako inwestycję w dobre samopoczucie, a nie tylko element garderoby. 

Jaki kolor biustonosza założyć pod białą bluzkę?

Jednak nie możemy oczywiście zapominać o estetycznych aspektach podczas zakupu stanika. I tu często pojawia się pytanie o kolor bielizny. Nie podlega wątpliwości, że najbardziej problematycznym jest dobór koloru biustonosza, który założymy pod białą bluzkę lub koszulą. Do tej pory uważano, że najbezpieczniejszym wyborem jest bielizna w cielistych odcieniach, gdyż idealnie stapia się ze skórą i staje się niemal niewidoczna pod ubraniami. Jest jednak jedno "ale" - taka bielizna dla wielu pań jest po prostu mało kobieca. I co wtedy? Okazuje się, że pod białą bluzkę można założyć nie tylko cielisty biustonosz. Jest jeszcze jeden i do tego naprawdę nieoczywisty wybór, który jest o wiele seksowniejszy, a również wspaniale wkomponowuje się w odzież o jasnych barwach.

Załóż go pod białą bluzkę, a już nigdy nie wybierzesz cielistego stanika. Nie widać go pod jasną tkaniną

Zacznijmy od tego, że decydując się na koszulę w jasnym kolorze na pewno nie zakładaj białego biustonosza. Wbrew pozorem biały stanik pod jasną bluzką jest mocno widoczny i wcale nie wygląda to estetycznie. Z koeli jeśli nie czujemy się dobrze w cielistej bieliźnie to istnieje jeszcze jedna opcja, która na pewno ucieszy wiele pań. Otóż jak przekonuje jedna z influencerek @owies.i.len na Instagramie, pod białą bluzkę można śmiało założyć czerwony biustonosz. Okazuje się, że ta intensywna barwa pod białą koszulą staje się praktycznie niewidoczna.

"Wow, to jest jakie game changer ! Muszę to sprawdzić""Ej serio, nie wierzyłam w to. Extra""Jezu lecę do szafy też mam czerwony stanik""Cieliste dla mnie są okropne, jak niedoprane barchany babci."

- piszą zszokowane tą wiadomością kobiety.

Polecany artykuł:

To będzie kolor roku 2026. Instytut Pantone zadecydował! Tego się nikt nie spod…
Super Express Google News
Wiosenne stylizacje dla kobiet po 50-tce. Ta Polka pokazuje, jak ubierają się kobiety z klasą
6 zdjęć
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIUSTONOSZ
KOLOR
STANIK