To będzie kolor roku 2026. Instytut Pantone zadecydował! Tego się nikt nie spodziewał

Karolina Piątkowska
2025-12-06 19:51

Pantone ogłosił kolor roku 2026: „Cloud Dancer” - delikatną, miękką biel. To pierwszy raz w historii plebiscytu, gdy Instytut Pantone wybiera odcień bieli jako główny kolor roku.

Kolor roku według Pantone

i

Autor: Freepik.com

Czym jest „Cloud Dancer” i dlaczego właśnie biel?

Pantone opisuje Cloud Dancer jako „unoszącą się, zbalansowaną biel” mającą symbolizować spokój, klarowność i potrzebę wyciszenia w świecie pełnym bodźców. W oficjalnej narracji to kolor-„pusta karta”: ma zachęcać do świeżych startów, kreatywności i porządkowania życia na własnych zasadach. 

Wybór bieli wpisuje się też w widoczny od kilku lat zwrot Pantone ku barwom bardziej stonowanym i „ziemistym”. Po Peach Fuzz (2024) i Mocha Mousse (2025) mamy kolejny krok w stronę neutralności. 

Skąd ta decyzja? Kontekst kulturowy i emocjonalny

Według analityków trendów Cloud Dancer odpowiada na zbiorowe zmęczenie chaosem: biel ma być wizualnym wytchnieniem, czymś w rodzaju „ciszy dla oczu”. Widać to w estetykach popularnych w social mediach (np. „clean girl”, minimalizm), w designie aplikacji czy w modzie, gdzie jasne, czyste tła i proste formy dominują już od paru sezonów. 

Jednocześnie część komentatorów interpretuje ten wybór jako odzwierciedlenie czasów niepewności - neutralne kolory często wracają w okresach gospodarczych i społecznych turbulencji, bo komunikują bezpieczeństwo, „reset” i kontrolę. 

Kontrowersje wokół bieli jako koloru roku

Wybór wywołał spore poruszenie. Krytycy zarzucają Pantone brak odwagi i „pójście na łatwiznę”, bo biel trudno uznać za kolor-manifest w klasycznym sensie. Pojawiły się też dyskusje o możliwych skojarzeniach politycznych i kulturowych (bo biel ma różne znaczenia w różnych kręgach). Pantone broni się, podkreślając, że chodzi wyłącznie o metaforę spokoju i nowego początku, bez odniesień do tożsamości czy ideologii. 

Jak Cloud Dancer może działać w praktyce?

1. Wnętrza i architektura

Cloud Dancer ma ogromny potencjał w aranżacji przestrzeni:

  • optycznie powiększa i rozjaśnia pomieszczenia,
  • jest świetnym tłem dla drewna, kamienia, czerni i barw ziemi,
  • działa w stylach od skandynawskiego po japandi i soft-minimalizm.

To biel „ciepła w odbiorze”, bardziej naturalna niż laboratoryjna, więc pasuje do domów, hoteli i przestrzeni wellness. 

2. Moda

W trendach na sezon wiosna/lato 2026 projektanci już grają bielą jako barwą „świadomą”: od total-looków po akcenty podkreślające rzeźbę kroju. Cloud Dancer ma budować efekt świeżości, czystości i luksusu bez krzyku. Minusem jest oczywiście praktyczność — biel bywa wymagająca w codziennym noszeniu, co paradoksalnie wzmacnia jej „elitarny” wydźwięk. 

3. Branding i grafika

W projektowaniu marek Cloud Dancer:

  • ułatwia tworzenie nowoczesnych, przejrzystych identyfikacji,
  • podbija wrażenie premium i transparentności (idealne dla beauty, med-tech, eco),
  • pozwala mocniej wyeksponować kolor przewodni lub zdjęcia.

Biel jako kolor roku może więc oznaczać wysyp minimalistycznych rebrandingów i kampanii „mniej znaczy więcej”. 

Z czym łączyć Cloud Dancer? (mini-ściąga)

Pantone zwykle publikuje palety towarzyszące kolorowi roku; media branżowe sugerują, że Cloud Dancer najlepiej „pracuje” z:

  • naturalnymi beżami i piaskami (spójne z trendem ciepłych neutralów),
  • zielenią roślinną / szałwiową (uspokojenie, natura),
  • głębokimi brązami i grafitem (kontrast, elegancja),
  • metalami: szczotkowanym złotem, miedzią, stalą. 

Co ten wybór mówi o 2026 roku?

Cloud Dancer jest przy tym nie tyle „ładnym kolorem”, co sygnałem nastroju: rok 2026 ma być czasem porządkowania emocji, szukania ciszy i prostoty. Pantone zdaje się mówić: zanim zrobimy kolejny krok - wyczyśćmy tablicę. I choć biel może dzielić, trudno odmówić jej jednego: jest idealnym ekranem, na którym kultura będzie mogła „wyświetlić” swoje nowe pomysły.

