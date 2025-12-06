Klasyka w świątecznym wydaniu - znajdź idealny prezent

DESIGN, KTÓRY NIE WYCHODZI Z MODY

W tym roku stawiamy na ponadczasową elegancję w nowoczesnym wydaniu – okulary uniwersalne, wyraziste i idealne na prezent. Oto modele, które doskonale odnajdą się pod choinką.

LINDA FARROW NATHAN LFL 1561 C2 SUN - Ikona współczesnej elegancji. Model Nathan w odcieniu ciemnego szylkretu, z głęboko zielonymi soczewkami, łączy retro inspiracje z luksusowym charakterem marki Linda Farrow.

BOTTEGA VENETA BV1389S 002 48 - Minimalistyczny kształt, dopracowane proporcje i złote detale sprawiają, że ten model jest kwintesencją nowoczesnej klasyki. Okulary przeciwsłoneczne Bottego Veneta to ponadczasowy dodatek, który podkreśli każdą stylizację.

MOSCOT DAHVEN MATTE BLACK - Wyrazista, czarna oprawa nadaje temu modelowi wyjątkowej siły wyrazu. Dahven to korekcyjne okulary, które łączą funkcjonalność z wyrafinowaną estetyką. Charakterystyczne, ale nieprzesadzone – idealne dla osób, które cenią zdecydowany design w klasycznym wydaniu.

i Autor: OOPawelec/ Materiały prasowe

ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE: AKCESORIA OOPAWELEC

W ofercie OOPawelec dostępne są nie tylko wyjątkowe oprawy, lecz także starannie wyselekcjonowane akcesoria stworzone z myślą o osobach, które cenią jakość, funkcjonalność i nieoczywiste rozwiązania

ŁAŃCUSZKI OOPawelec x ParelParel

Biżuteria stworzona we współpracy z ParelParel to połączenie współczesnej elegancji i użytkowego designu. Każdy łańcuszek zaprojektowano tak, by pełnił podwójną funkcję: może być zarówno stylowym dodatkiem do okularów, jak i minimalistyczną biżuterią noszoną na co dzień. Są idealne na prezent ze względu na swój klasyczny wygląd i wielowymiarowe zastosowanie.

THE CASE EDIT OOPawelec x MAKO

Ręcznie wykonane etui do okularów stworzone we współpracy z marką Mako, łączy kunszt rzemiosła, szlachetne materiały i nowoczesne wzornictwo. Dzięki przemyślanej formie może pełnić rolę lekkiej torebki crossbody lub eleganckiego charmsa przypinanego do ulubionej torby. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych - klasycznej czerni z licowej skóry oraz chocolate z miękkiego zamszu.

VOUCHER NA DOBÓR OKULARÓW, CZYLI PREZENT DOSKONAŁY

Jeśli nie masz pewności, które oprawki będą najlepszym wyborem, voucher na dobór okularów online to idealne rozwiązanie. Ekspertka w dziedzinie optyki i optometrii Pamela Pawelec zadba, aby obdarowana osoba otrzymała oprawy perfekcyjnie dopasowane do kształtu twarzy, stylu życia i osobistych preferencji. To prezent w pełni personalny, przemyślany i dopasowany — prawdziwy luksus podarowany bliskiej osobie.