Ten kolor przyciąga złe moce i niszczy wszystkie plany i marzenia. Jeżeli masz go na sobie to lepiej się przebierz. Ten kolor jest przeklęty

Najbardziej pechowy kolor. Mógł zabić tysiące ludzi

Czy kolory mogą być przeklęte i przynosić pecha? O kolorach mówi się najczęściej w pozytywnym kontekście. Niektóre barwy pobudzają, dodają energii i kojarzą się z pozytywnymi wibracjami. Nawet posępna czerń uznawana jest za klasyczną elegancję, kolor czerwony kojarzy się z kobiecością i miłością, zaś żółty ma przyciągać bogactwo i dostatek. Nie wszystkie kolory są jednak tak samo szczęśliwe. Niektóre w dawnych wierzeniach cieszyły się złą one sławą i mogły przynieść pecha, a nawet śmierć. Jaki kolor uchodzi na najbardziej pechowy?

"Przeklęty" kolor. Zwiastował pecha i śmierć

Okazuje się, że jednym z najbardziej pechowych kolorów była zieleń. Kolor zielony kojarzy się z nadzieją oraz naturą, jednak na początku XX wieku był on owiany złą sławą. Nie było to jednak spowodowane żadnymi nadnaturalnymi wierzeniami, a praktyką. Szacuje się, że zielony kolor mógł... zabijać i na swoim koncie może mieć tysiące ofiar na całym świecie. Wszystko przez fakt, że przez wiele lat do zielonego barwnika dodawano arszenik. Farby z arszenikiem był y produkowane jeszcze nawet po XX wojnie światowej. Jak podaje w swojej książkę "Retro Zbrodnie". Mariusz Gadomski znane są przypadki osób, które zapadały na nieznaną chorobę przebywając w pomieszczeniach z zielonymi ścianami a kobiety cierpiały nosząc zielone suknie. W swojej książce Gadomski przytacza między innymi pewien londyński bankiet. Na imprezie zorganizowanej przez Pułk Wojsk Irlandzkich w latach 50-tych XIX wieku dekoracjami na stołach były liście z cukru barwione zatrutym barwnikiem. Wielu gości zabrało dekoracje do domu i dało je swoim dzieciom. Nie trudno przewiedzieć, co stało się później. Wiele z tych dzieci zmarło. Dzisiaj zielone barwniki są już bezpieczne, jednak niektórzy nadal wierzą, że kolor ten jest przeklęty. Może przyciągnąć pecha i ciągnie się za ni mroczna historia.

