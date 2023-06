Ten kolor przyniesie Ci szczęście. Noś go zawsze przy sobie, a fortuna będzie Ci sprzyjać. Ten kolor przyciągnie bogactwo i zapach pieniędzy

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Kolor na szczęście. Przyciąga dostatek i zapewnia powodzenie w życiu

Kolory, jakimi się otaczamy wiele mówią o naszym nastroju, zachowaniu i osobowości. Przez tysiące lat kolory zyskały własną symbolikę i znacznie, dla przykładu, czerwony to kolor miłości i romantyzmu, a zieleń kojarzy się ze spokojem i naturą. Czy zatem jest kolor, który pomoże przywołać szczęście w życiu? Za jeden z najbardziej szczęśliwych kolorów uchodzi żółty. Symbolizuje on bogactwo, szczęście oraz radość. Jest utożsamiany z latem i wakacyjną beztroską. To ciepły i radosny kolor, który przywodzi na myśl jednie pozytywne wibracje. To kolor słońca oraz piasku. Osoby, które często ubierają się na żółto są towarzyskie i wręcz spragnione kontaktu z drugą osobą.

Komu pasuje żółty kolor?

Kolor żółty to bez wątpienia jeden z odcieni lata. Mimo że jest on dosyć intensywny to mnogość jego odcieni sprawia, że każdy znajdziesz coś dla siebie. Neonowy żółty, cytrynowy i kanarkowy będą idealne dla brunetek. Dodadzą im energii. Z kolei miodowy lub musztardowy są dobrą opcją dla blondynek. Rewelacyjnym połączeniem kolorystycznym jest czerń i żółć. Czerń stonuje nieco intensywność żółtego, ale cała stylizacja będzie się wyróżniać.

