Oszałamiająca metamorfoza kobiety po 50-tce. Fryzjer zafundował jej naturalną fryzurę, która momentalnie odjęła lat. To był strzał w dziesiątkę. Elegancja i klasa sama w sobie

Zjawiskowa metamorfoza kobiety po 50-tce. Znany fryzjer odmłodził ją o 10 lat

Chyba każda kobieta wie, że dobry fryzjer jest na wagę złota. Odpowiednie cięcie i koloryzacja potrafią całkowicie odmienić wygląd i sprawić, że twarz prezentuje się młodziej. Tylko i aż tyle może sprawić, że kobieta odzyska pewność siebie i poczuje się dobrze we własnej skórze. Jack Martin to światowej sławy fryzjer, który często zajmuje się metamorfozami kobiet i pokazuje im, jak wiele zależ od fryzury. Jego prace robią wrażenie i są doskonałym dowodem na to, że odpowiednia koloryzacja i cięcie mogą całkowicie odmienić wygląd. Tym razem jedną z jego klientek była dojrzała kobieta. W jej przypadku Jack Martin na lekkie cięcie, która dodało włosom objętości i lekkości. Kluczem do metamorfozy okazała się jednak oszałamiająca koloryzacja. Fryzjer zrezygnował z ciepłego, miodowego blondu na rzecz chłodnego rozjaśniania. Mężczyzna postawił na modną srebrzystą koloryzację, a na grzywce na platynowy blond. Całość prezentuje się spektakularnie, jaśniejsza grzywka odmładzająca twarz, a srebrzyste pasemka dodają elegancji i stylu. Cała metamorfoza trwała 7 godzin, ale naszym zdaniem było warto.

Zobacz także: Przepiękna fryzura dla kobiet po 50-tce na długie włosy. Gwarantowane 10 lat mniej. Koleżanki będą pytały o namiary na fryzjera

Sonda Włosy blond czy ciemne? Blond! Rude Brąz