Kiedy rusza tramwaj na Gagarina? Znamy szczegóły przygotowań urzędników

Kiedy rusza tramwaj na Gagarina?

Na budowie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Spacerowej i Gagarina trwają ostatnie prace wykończeniowe. Szlifowane są szyny, robotnicy instalują sieć trakcyjną nad skrzyżowaniem i prowadzą rozruch systemów zasilania i sterowania. Lada moment wszystko będzie gotowe do uruchomienia nowej trasy. - W przyszłym tygodniu rozpoczniemy testy i odbiory. Wjedzie tramwaj pomiarowy. Sprawdzimy tory, działanie systemów, sieć trakcyjną, zwrotnice i sygnalizację świetlną. Szykujemy się, że tramwaje z pasażerami będą mogły jeździć na przełomie maja i czerwca – mówi nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Zdradza jednak możliwy dodatkowy scenariusz zakładający, że regularne połączenia na nowej trasie ruszą szybciej. - Wszystko będzie zależało od wyników testów i odbiorów – dodaje rzecznik.

Jaka linia tramwajowa będzie jeździła na Gagarina?

Jak słyszymy w spółce Tramwaje Warszawskie, nową trasą będzie co osiem minut kursowała linia 11. Dojedzie do pętli Cm. Wolski, a w godzinach szczytu do Nowego Bemowa. Pojedzie Marszałkowską, Nowowiejską, Al. Niepodległości. Na rondzie ONZ skręci w Prostą i dalej dojedzie nowymi torami na Kasprzaka do pętli Cm. Wolski. Na tej linii mają kursować tramwaje dwukierunkowe, co oznacza, że będą to najnowsze hyundaie i nieco starsze, ale równie wygodne i niskopodłogowe jazzy. Na ul. Gagarina przy skrzyżowaniu z Czerniakowską tramwajarze nie zbudowali pętli, tylko tory postojowe. To rezerwa do tego, aby w przyszłości móc pociągnąć trasę dalej al. Polski Walczącej.

Kiedy rusza tramwaj na Gagarina? Ostatnie poprawki przed otwarciem nowej trasy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj na Wilanów - kiedy koniec prac?

Trasa na Gagarina to część dużej inwestycji – budowy tramwaju na Wilanów. W tym przypadku wykonawca – firma Budimex – obiecuje, że z początkiem roku szkolnego nową trasą ruszą pierwsze składy. Zakończone już są przebudowy instalacji podziemnych, a większość torów jest już gotowa. Z większych zadań, które czekają budowlańców są prace w obrębie krzyżówki Witosa i Beethovena i druga połowa skrzyżowania przy ul. Dolnej. Nad doprowadzeniem do końca tej inwestycji pracuje nawet 400 robotników, którzy wykorzystują ponad 200 maszyn budowlanych.

Jakie linie tramwajowe będą kursowały do Wilanowa?

Tramwajarze nie znają jeszcze numerów linii, które pojadą nową trasą na Wilanów. Wiadomo, że będą to dwie linie. Jedna będzie kursowała co 4 minuty, a druga co 8 minut. Jedna z nich będzie jeździła przez stację metra Politechnika na Ochotę, druga pojedzie Marszałkowską. Zatrzyma się m.in. przy stacji Metro Centrum i Metro Świętokrzyska.

Rusza budowa tramwaju na Rakowieckiej

W tym samym czasie tramwajarze przygotowują się do rozpoczęcia kolejnej inwestycji na Mokotowie. Lada dzień ma się zacząć budowa tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego, na ul. Rakowieckiej. Wykonawca ma już przeprowadzoną inwentaryzację zieleni i podziemnej infrastruktury. - Jest gotowa i uzgodniona czasowa organizacja ruchu na pierwsze roboty, które powinny się zacząć na przełomie kwietnia i maja – mówi nam Maciej Dutkiewicz. Pierwsze prace będą polegały na uporządkowaniu zieleni, przesadzeniu kilkunastu drzew i usunięciu kolizji infrastruktury podziemnej. - Będzie to się wiązało z punktowym zamknięciem jezdni – podkreśla rzecznik TW. Tramwaj na Rakowieckiej powstanie na odcinku między Al. Niepodległości a ul. Puławską. Od strony Alei połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy stacji metra M1 Pole Mokotowskie, a od strony Puławskiej z nowym rozjazdem, który umożliwi tramwajom podróż w kierunku centrum, Wyścigów lub Wilanowa. Prace mają potrwa do sierpnia 2025 r.