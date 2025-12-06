Kolor roku 2026 Pantone: wybierz pielęgnację, która koi jak Cloud Dancer

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-06 19:46

Biel to nowa czerń, wskazuje na to wybór koloru roku 2026 Pantone. Jej symbolika jest jednak na tyle ponadczasowa, że dla niektórych to nie tylko modna propozycja, ale opcja oddająca styl życia. Kolor biały to bowiem czystość, niewinność i nowy początek. Jest kojarzony z porządkiem i spokojem. Ma to również swoje odbicie w uzasadnieniu, które pojawiło się przy odcieniu Cloud Dancer znajdującym się we wzorniku Pantone Color Institute pod numerem 11-4201

Jesienne trendy w makijażu. Te kolory na ustach i powiekach będą świetnym dopełnieniem ciepłej garderoby

i

Autor: Freepik.com

Według ekspertów wybór padł właśnie na biel, bo symbolizuje uspokajający wpływ na społeczeństwo odkrywające na nowo wartość spokojnej refleksji. Podkreśla to zatem mocno znaczenie spokoju w dzisiejszych czasach. Ukojenie można przynosić zarówno swojej psychice, jak i ciału. Codzienny rytuał pielęgnacyjny to natomiast sposób, żeby zadbać o nie jednocześnie. Poniżej propozycje od marek Garnier i Mixa, dla których nie jest to nowy trend, a uniwersalna wartość.

Codzienny rytuał oczyszczająco-kojący

Biel kojarzy się z czystością i o ile śnieżną biel można bezpośrednio odnieść np. do prania i ubrań, to w przypadku czystej skóry nawiązanie nie jest już tak oczywiste. Nie zmienia to jednak faktu, że oczyszczona cera to podstawa każdego rytuału pielęgnacyjnego. Codziennie można zaczynać go np. z płynem micelarnym Garnier 3 w 1 do skóry wrażliwej. To kosmetyk, który przy okazji zadba o ukojenie skóry, więc da jej tak istotny spokój. Micele zawarte w formule produktu jak magnes przyciągają zanieczyszczenia bez zbędnego pocierania. Wystarczy delikatny jak chmurka wacik i gotowe.

Garnier

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

15 minut z mleczną maseczką

Małe rytuały to sposób, żeby zadbać o ciało i ducha. Nawet 15 minut poświęconych sobie może mieć ogromną wartość. Wspomniany kwadrans wystarczy na relaks i pielęgnację z maską w płachcie, np. Garnier Hydra Bomb wzbogaconą organicznym mleczkiem migdałowym i kwasem hialuronowym. Dzięki tym składnikom, skóra na nowo jest widocznie zregenerowana i nawilżona. Produkt przywraca komfort nawet bardzo suchej i wrażliwej skórze. Jego aplikacja jest bardzo prosta a efekt natychmiastowy. Mleczna konsystencja sprawia, że esencja doskonale się wchłania i pozostawia cerę w doskonałej kondycji.

Garnier

i

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Biały kosmetyk dla skóry

Biały krem, białe opakowanie i spokój, który przynosi skórze. Taką odpowiedź na koloru roku 2026 Pantone ma swoim asortymencie francuska marka Mixa. Multifunkcyjny krem do ciała, twarzy i dłoni to prezent dla skóry, która potrzebuje regeneracji. Jego formuła dba o jej nawilżenie i miękkość. W składzie Mixa Urea Cica Repair+ za efekt odpowiadają 2 składniki: mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry. Istotny jest też niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

Mixa

i

Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Mixa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki