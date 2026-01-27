Nowa pandemia? Straszą wirusem Nipah. "Nawet 75 proc. ludzi umiera"

Wirus Nipah wykryty w Indiach. Według WHO śmiertelność wśród ludzi wynosi 40-75 proc.

Grozi nam coś gorszego niż czasy koronawirusa, a może nie ma się czym martwić? Po wykryciu ogniska zakażeń wirusem Nipah (NiV) w indyjskim stanie Bengal Zachodni kilka innych państw, Tajlandia, Nepal i Tajwan zdecydowało się przywrócić zaostrzone kontrole sanitarne na lotniskach. Jak informuje „The Independent”, ministerstwo zdrowia Tajlandii nakazało, by na największych lotniskach w kraju sprawdzano przylatujących z Indii pod kątem gorączki i objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem Nipah. Lokalne media, w tym „Bangkok Post”, starają się tonować nastroje, przypominając, że zakażenie wirusem Nipah wymaga bliskiego kontaktu międzyludzkiego i nie rozprzestrzenia się łatwo drogą powietrzną jak SARS-CoV-2.

Choroba może prowadzić do ciężkiego zapalenia mózgu oraz ostrej niewydolności oddechowej. Nie istnieje szczepionka

Źródłem niepokoju są potwierdzone przypadki zakażeń w szpitalu Burdwan w mieście Bardhaman, położonym około 120 kilometrów na północ od Kalkuty, niedaleko granicy z Bangladeszem. Wirusem NiV zakaziło się tam pięciu pracowników ochrony zdrowia, lekarzy i pielęgniarek. Ponad sto osób, które miały z nimi bliski kontakt, zostało objętych kwarantanną. Wirus Nipah został po raz pierwszy zidentyfikowany w 1998 roku. Przenosi się na ludzi głównie za pośrednictwem zakażonych zwierząt – przede wszystkim świń oraz nietoperzy owocożernych. Występują one licznie w tzw. pasie Nipah, rozciągającym się przez Malezję, Singapur, Bangladesz i Indie. Najpoważniejszym problemem związanym z wirusem Nipah jest wyjątkowo wysoka śmiertelność. Według WHO w zależności od ogniska i dostępności opieki medycznej umiera od 40 do nawet 75 procent zakażonych ludzi. Choroba może prowadzić do ciężkiego zapalenia mózgu oraz ostrej niewydolności oddechowej. Nie istnieje skuteczna, powszechnie dostępna szczepionka.

Jak można zarazić się wirusem Nipah?

Na stronie WHO czytamy: "Zakażenie wirusem Nipah to choroba odzwierzęca przenoszona na ludzi ze zwierząt, a także poprzez skażoną żywność lub bezpośrednio z człowieka na człowieka. (...) Większość zakażeń u ludzi nastąpiła w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorymi świniami lub ich zakażonymi tkankami. Uważa się, że do przeniesienia choroby doszło poprzez bezpośrednią ekspozycję na wydzieliny świń lub bezpośredni kontakt z tkanką chorego zwierzęcia. W kolejnych ogniskach choroby w Bangladeszu i Indiach, najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia było spożycie owoców lub produktów owocowych (takich jak surowy sok z palmy daktylowej) zanieczyszczonych moczem lub śliną zakażonych nietoperzy owocożernych. Odnotowano również przypadki przenoszenia wirusa Nipah z człowieka na człowieka wśród rodziny i opiekunów zakażonych pacjentów".

Jakie są objawy zakażenia wirusem Nipah?

Oto opis ze strony WHO: "Zakażenia u ludzi obejmują zakażenia bezobjawowe, ostre zakażenia dróg oddechowych, drgawki i śmiertelne zapalenie mózgu. U osób zakażonych początkowo występują objawy takie jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśni, wymioty i ból gardła. Następnie mogą wystąpić zawroty głowy, senność, zaburzenia świadomości i objawy neurologiczne wskazujące na ostre zapalenie mózgu. U niektórych osób może również wystąpić nietypowe zapalenie płuc i poważne problemy z oddychaniem, w tym ostra niewydolność oddechowa. Zapalenie mózgu i drgawki występują w ciężkich przypadkach i prowadzą do śpiączki w ciągu 24 do 48 godzin. Okres inkubacji wynosi od 4 do 14 dni, ale odnotowano okres inkubacji sięgający nawet 45 dni. U większości osób następuje pełny powrót do zdrowia, chociaż u niektórych pozostają resztkowe schorzenia neurologiczne po ostrym zapaleniu mózgu. Odnotowano również przypadki nawrotu choroby. Szacuje się, że śmiertelność w przypadku zakażenia wirusem Nipah wynosi 40–75%, jednak może się różnić w zależności od ogniska choroby, nadzoru i leczenia klinicznego w dotkniętych obszarach".

Follow these essential precautions to prevent Nipah Virus infection. Stay alert, stay informed, and follow advisories issued by local health authorities.#NipahVirus #PublicHealth #HealthForAll pic.twitter.com/itTuZA18ev— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 22, 2026

