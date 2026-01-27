Joanna Jabłczyńska ma dość. "Odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika"

Joanna Jabłczyńska to jedna z tych gwiazd, które nie dość, że pojawiają się na planach filmowych, serialowych, udzielają wywiadów i działają w show-biznesie, to jeszcze zdobyły gruntowne wykształcenie - wcale nie aktorskie. Gwiazda "Na Wspólnej" przez wiele lat pracowała jako prawniczka. Teraz jednak wprost mówi o porzuceniu tej branży, bo... jest nieopłacalna! Kto by się spodziewał?

Joanna Jabłczyńska to bardzo lubiana aktorka, prezenterka telewizyjna oraz, co dla wielu wciąż bywa zaskoczeniem, wykwalifikowany radca prawny! Od lat łączy karierę artystyczną z pracą w kancelarii prawniczej, specjalizując się w prawie i mediach. Jednak to nie prawo, a show-biznes wyniósł ją na szczyty.

Ogromną popularność przyniósł jej serial "Na Wspólnej", gdzie już od 23 lat wciela się w Martę Konarską (Hoffer). Zresztą z branżą filmowo-serialową 40-latka związana jest od dzieciństwa. Występowała w zespole Fasolki, od 1999 r. aż do 2002 r. grała w "Klanie", a w 2004 r. pojawiła się w "Nigdy w życiu!". Mimo świetnie rozwijającej się kariery show-biznesowej Jabłczyńska postanowiła skończyć studia z zupełnie innej dziedziny - prawo.

Teraz gwiazda mówi wprost, że łączenie działalności prawniczej i aktorskiej niekoniecznie jest dla niej perfekcyjnym rozwiązaniem. Jeden z zawodów chce zawiesić.

Jabłczyńska: "Odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika"

Gwiazda pojawiła się ostatnio w programie śniadaniowym "Halo, tu Polsat" i zaskoczyła wyznaniem dotyczącym pracy radcy prawnego. W powszechnej świadomości studia prawnicze oznaczają nie tylko świetne wykształcenie, ale i mają gwarantować doskonałe zarobki oraz życie w luksusie. Teraz okazuje się, że dla Jabłczyńskiej to nie jest opłacalne.

Zawsze mi rodzice mówili, że trzeba mieć porządne wykształcenie - mówiła aktorka w programie Polsatu.

I dodała:

Tak szczerze, po latach to już bardzo odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika. Jest to taki fajny plan B, ale za dużo mnie to kosztuje. Jest to nieopłacalne życiowo.

Nowa praca

Jabłczyńska postanowiła skupić się na pracy w telewizji, a nie w kancelarii. Od końca stycznia będzie prowadzić program "Dzień dobry, remoncie!" w Remonty TV. Start w sobotę, 31 stycznia 2026 roku, punktualnie o godzinie 8:00. Program będzie nadawany na żywo z warszawskiej Domoteki, gdzie specjalnie na tę okazję powstało telewizyjne studio. Przez trzy godziny widzowie będą mogli śledzić wszystko, co aktualnie dzieje się w świecie domów, wnętrz i remontowych trendów.

Gwiazda jest z remontami mocno zaznajomiona, odrestaurowała bowiem 100-letni wiejski dom na Mazowszu.

