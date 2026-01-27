Joanna Jabłczyńska ma dość. "Odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika"

Joanna Jabłczyńska to bardzo lubiana aktorka, prezenterka telewizyjna oraz, co dla wielu wciąż bywa zaskoczeniem, wykwalifikowany radca prawny! Od lat łączy karierę artystyczną z pracą w kancelarii prawniczej, specjalizując się w prawie i mediach. Jednak to nie prawo, a show-biznes wyniósł ją na szczyty.

Ogromną popularność przyniósł jej serial "Na Wspólnej", gdzie już od 23 lat wciela się w Martę Konarską (Hoffer). Zresztą z branżą filmowo-serialową 40-latka związana jest od dzieciństwa. Występowała w zespole Fasolki, od 1999 r. aż do 2002 r. grała w "Klanie", a w 2004 r. pojawiła się w "Nigdy w życiu!". Mimo świetnie rozwijającej się kariery show-biznesowej Jabłczyńska postanowiła skończyć studia z zupełnie innej dziedziny - prawo.

Zobacz także: Prawniczka zabrała głos ws. Sylwii Peretti! Mocne słowa, trzeba to zapamiętać

Teraz gwiazda mówi wprost, że łączenie działalności prawniczej i aktorskiej niekoniecznie jest dla niej perfekcyjnym rozwiązaniem. Jeden z zawodów chce zawiesić.

Jabłczyńska: "Odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika"

Gwiazda pojawiła się ostatnio w programie śniadaniowym "Halo, tu Polsat" i zaskoczyła wyznaniem dotyczącym pracy radcy prawnego. W powszechnej świadomości studia prawnicze oznaczają nie tylko świetne wykształcenie, ale i mają gwarantować doskonałe zarobki oraz życie w luksusie. Teraz okazuje się, że dla Jabłczyńskiej to nie jest opłacalne.

Zawsze mi rodzice mówili, że trzeba mieć porządne wykształcenie - mówiła aktorka w programie Polsatu.

Zobacz także: Niskie emerytury polskich gwiazd? 38-letnia aktorka ma własny plan na przyszłość

I dodała:

Tak szczerze, po latach to już bardzo odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika. Jest to taki fajny plan B, ale za dużo mnie to kosztuje. Jest to nieopłacalne życiowo.

Zobacz także: Szokujące wyznanie Joanny Jabłczyńskiej! Aktorka trafiła do szpitala i apeluje do fanów

Nowa praca

Jabłczyńska postanowiła skupić się na pracy w telewizji, a nie w kancelarii. Od końca stycznia będzie prowadzić program "Dzień dobry, remoncie!" w Remonty TV. Start w sobotę, 31 stycznia 2026 roku, punktualnie o godzinie 8:00. Program będzie nadawany na żywo z warszawskiej Domoteki, gdzie specjalnie na tę okazję powstało telewizyjne studio. Przez trzy godziny widzowie będą mogli śledzić wszystko, co aktualnie dzieje się w świecie domów, wnętrz i remontowych trendów.

Gwiazda jest z remontami mocno zaznajomiona, odrestaurowała bowiem 100-letni wiejski dom na Mazowszu.

Zobacz także: Telewizyjna rewolucja! Nowa śniadaniówka rusza już za chwilę, a prowadzącą znana aktorka

Zobacz więcej zdjęć. Słońce zrobiło swoje. Tomaszewska w bikini pokazuje opalone ciało. Jeden detal przyciąga spojrzenia

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak dobrze znasz rodzinę Brzozowskich z "Na Wspólnej"? Pytanie 1 z 12 Nieżyjący Wiktor Brzozowski był dla Michała Brzozowskiego ojcem bratem kuzynem Następne pytanie