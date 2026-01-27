Edyta Herbuś łamie przepisy w centrum Warszawy. Co ona wyprawia?! Wideo

Edyta Herbuś pojawiła się na luksusowej ulicy Mokotowskiej w centrum Warszawy. Tancerka i aktorka zajrzała tam do jednego z butików, gdzie szukała dla siebie nowych ciuszków, a później do cukierni Magdy Gessler. Wyszła z niej z kilkoma pudełkami słodkości. Następnie ruszyła do swojej czerwonej strzały - sportowego Audi wartego aż 700 tys. zł. Zakupy i słodkości wyraźnie ją rozproszyły, bo w drodze do domu Herbuś była bardzo nieostrożna.

Edyta Herbuś szaleje na drodze

Najpierw Edyta Herbuś stanęła na dłuższą chwilę na miejscu objętym zakazem zatrzymywania, a później na ruchliwym rondzie gen. Charles'a de Gaulle'a przy słynnej warszawskiej palmie przejechała na czerwonym świetle. Nie zauważyła nawet, że auto na pasie obok grzecznie stało w miejscu. Gdyby złapała ją policja, za taki wyczyn grozi mandat wysokości 500 zł i aż 15 punktów karnych. W przypadku spowodowania kolizji mandat wzrasta aż do 1500 zł. Tym razem na szczęście nic się nikomu nie stało.

