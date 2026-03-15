Napad w Gdańsku. Mężczyzna raniony ostrym narzędziem. Trwa policyjna obława

Atak na ulicy Warszawskiej w Gdańsku

Jak podaje Radio Gdańsk, do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 marca około godziny 15.30 w rejonie ulicy Warszawskiej. Zgłoszenie o ataku wpłynęło do oficera dyżurnego gdańskiej policji.

Jak przekazał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, dwóch mężczyzn zaatakowało innego mężczyznę, używając niebezpiecznych narzędzi.

Według informacji portalu poszkodowany został najprawdopodobniej ugodzony maczetami przez dwóch napastników.

Ranny trafił do szpitala

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna otrzymał pomoc medyczną, a następnie został przewieziony do szpitala. Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej.

Trwają intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców. Policjanci sprawdzają okoliczny teren oraz zbierają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Sprawą zajmują się również kryminalni, którzy analizują nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków mogących posiadać istotne informacje dotyczące przebiegu zdarzenia i tożsamości napastników.

