Szokujące wyznanie Joanny Jabłczyńskiej! Aktorka trafiła do szpitala i apeluje do fanów

Joanna Jabłczyńska od dawna uchodzi za jedną z najbardziej zdystansowanych wobec show-biznesu gwiazd. Skupiona na pracy zawodowej, konsekwentnie oddziela życie prywatne od świata mediów. Tym bardziej zaskakujący okazał się jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych, opublikowany w sobotni poranek.

Joanna Jabłczyńska wylądowała w szpitalu

Znana widzom przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej", Joanna Jabłczyńska od lat z powodzeniem łączy aktorstwo z pracą prawniczki, prowadząc własną kancelarię. Mimo rozpoznawalności unika medialnego rozgłosu i rzadko dzieli się osobistymi sprawami. Tym razem jednak zdecydowała się zrobić wyjątek.

We wpisie aktorka nie skupiła się na sobie, lecz na ludziach, których spotkała podczas pobytu w szpitalu. Z ogromnym uznaniem napisała o lekarzach i całym personelu medycznym, podkreślając ich profesjonalizm, empatię oraz zaangażowanie. Przyznała wprost, że nie przepada za publikowaniem zdjęć z takich miejsc i ma świadomość, że podobne kadry mogą wywoływać u odbiorców mieszane emocje. Mimo to uznała, że wdzięczność wobec tych, którzy się nią opiekowali, jest ważniejsza niż zachowanie dotychczasowej powściągliwości.

Aktorka nie zdradziła, co było przyczyną hospitalizacji. Zamiast tego wykorzystała okazję, by skierować do fanów ważne przesłanie. Zaznaczyła, że osoby publiczne, podobnie jak wszyscy inni, zmagają się z chorobami, problemami rodzinnymi czy kryzysami psychicznymi. To, że rzadko o tym mówią, nie oznacza, że ich to omija. Zaapelowała o większą wrażliwość i życzliwość w codziennych kontaktach, również w internecie.

