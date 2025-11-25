Czarne sukienki rządzą! Gwiazdy błyszczą na gali marki kosmetycznej – Różczka, Jabłczyńska i Gorczyca w centrum uwagi

W warszawskim Ufficio Primo znów zrobiło się naprawdę gorąco. Gala Top Kosmetyk 2025, organizowana przez Topestetic, przyciągnęła tłum gwiazd i zamieniła eleganckie wnętrza pałacowego budynku w modową arenę, na której królował jeden trend – czarne, mocne i niezwykle charakterne kreacje. Wydarzenie poprowadził Marcin Prokop, który jak zwykle rozbawił publiczność, a muzyczną oprawę zapewniła charyzmatyczna Ofelia.

Magdalena Różczka, Joanna Jabłczyńska i Karolina Gorczyca podbijają czerwony dywan

W centrum uwagi znalazła się ambasadorka Topestetic, Magdalena Różczka, która postawiła na elegancki, czarny garnitur z delikatnym, pionowym połyskiem, który nadawał stylizacji wieczorowego charakteru. Satynowe klapy marynarki i koronkowy top subtelnie podkreślały kobiecą stronę zestawu, a długi złoty naszyjnik dodawał całości lekkości i szyku. To minimalistyczny, ale niezwykle efektowny look w duchu nowoczesnego glamour.

Joanna Jabłczyńska postawiła na jedną z najodważniejszych kreacji wieczoru. Jej czarna suknia to połączenie weluru i połyskującej, delikatnej koronki w strategicznych cięciach, które tworzą efekt wysmuklenia sylwetki. Jedno ramię, asymetria i wycięcia po bokach dodają kreacji dramatyzmu, ale całość pozostaje elegancka dzięki miękkiej linii drapowań. Aktorka wygląda tu jak gwiazda złotej ery Hollywood przeniesiona do współczesnej Warszawy. To kolejny raz, kiedy gwiazda zachwyca nas swoim modowym wyborem.

Karolina Gorczyca wybrała czarny zestaw, który w trendach mody zajmuje dziś pierwsze miejsce: oversize’ową męską marynarę zestawioną z ultrakrótka, połyskującą mini i kryjącymi rajstopami. Wielka marynara w stylu Saint Laurent, plus włosy ułożone w miękkie fale i neutralny makijaż dają efekt paryskiego, „niedbałego” glamouru.

Katarzyna Zielińska postawiła na look, który idealnie wpisuje się w sceniczny charakter: obszerna marynarka oraz półprzezroczysta spódnica eksponująca nogę w zmysłowy, ale subtelny sposób. Duże kolczyki nadają lookowi luksusowego akcentu, a gładko zaczesane włosy podkreślają jej rysy jak w teatralnym portrecie.

Wśród gości nie zabrakło również Ady Fijał, Magdaleny Pieczonki czy Łukasza Jemioła.

Choć kreacje zachwycały, jedno przesłanie wybrzmiało najmocniej: piękno zaczyna się od świadomych decyzji – takich, które odpowiadają na potrzeby skóry, a nie tylko sezonowe trendy. Bo właśnie połączenie wiedzy, jakości i stylu tworzy w dzisiejszym świecie beauty największy efekt „wow”.