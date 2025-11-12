BohaterONy 2025. Kożuchowska, Różczka i Dowbor skromnie w czerni, uwagę przyciągała Julia Pietrucha w bieli

Na gali BohaterONy 2025 królowała klasyka i elegancja – dominowała czerń.

królowała klasyka i elegancja – dominowała czerń. Wśród gwiazd pojawiły się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Magdalena Różczka, Olga Bołądź i Katarzyna Dowbor.

Uwagę przyciągnęła Julia Pietrucha w olśniewającym białym garniturze – jednym z najpiękniejszych looków wieczoru.

Gwiazdy w hołdzie bohaterom

Gala BohaterONy to jedno z tych wydarzeń, gdzie moda spotyka się z przesłaniem. Artyści, dziennikarze i społecznicy spotkali się w warszawskim Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, by uhonorować osoby i instytucje pielęgnujące pamięć o historii Polski i promujące współczesny patriotyzm.

Choć wieczór miał podniosły charakter, gwiazdy postawiły na prostotę i elegancję – bez przesady i z klasą. Małgorzata Kożuchowska wybrała czarny, wiązany kombinezon z szerokimi nogawkami – minimalistyczny, ale niezwykle stylowy. Magdalena Różczka pojawiła się w oversize’owej marynarce i luźnych spodniach, podkreślając swój charakterystyczny luz i aktorski wdzięk.

Czerń rządziła na czerwonym dywanie

Większość gwiazd postawiła tego wieczoru na czerń – kolor, który zawsze wygląda elegancko i symbolicznie. Olga Bołądź zaprezentowała się w ciemnym, prostym garniturze, który dodał jej pewności i nowoczesnego szyku. Z kolei Katarzyna Dowbor, laureatka jednej z nagród, także pojawiła się w czerni – klasycznej, z nutą reporterskiej energii, która idealnie do niej pasuje.

Choć stylizacje utrzymane były w podobnym tonie, każda z gwiazd dodała coś od siebie – subtelny detal, biżuterię, fryzurę. Efekt? Jednolity, elegancki obraz wieczoru, w którym liczyła się przede wszystkim klasa i szacunek dla okazji.

Julia Pietrucha w bieli skradła show

W morzu czerni wyróżniała się Julia Pietrucha, która postawiła na kontrast – olśniewający biały garnitur z szerokimi klapami i rzeźbiarskim detalem przy ramieniu. Stylizacja była jednocześnie nowoczesna i symboliczna – biel dodawała lekkości, a aktorka prezentowała się świeżo, naturalnie i z wdziękiem.

Wspólnie z siostrą Natalią oraz artystą Miuoshem odbierała wyróżnienie w kategorii „Osoba publiczna” za projekt „Historia jednej opowieści”. Ich obecność dodała gali artystycznego klimatu, a sama Julia zebrała mnóstwo komplementów za styl i elegancję.

Wieczór pełen emocji i wzruszeń

Choć wydarzenie przyciągnęło wiele znanych twarzy, nie zabrakło momentów refleksji i wzruszeń. BohaterONy to nagrody, które przypominają, że patriotyzm można wyrażać nie tylko słowem, ale też sztuką, edukacją i codzienną postawą. Tegoroczna gala udowodniła, że można połączyć pamięć i styl – bez zbędnego blichtru, ale z ogromnym szacunkiem dla historii i tych, którzy ją tworzyli.