Premiera „Uwierz w Mikołaja 2”. Ikony polskiego kina przyćmiły młodsze koleżanki! Lipowska, Stalińska i Lipińska skradły show

Dojrzała elegancja i uśmiech – Lipowska, Stalińska i Lipińska w centrum uwagi

W znakomitych humorach na premierze pojawiły się Teresa Lipowska, Dorota Stalińska i Marta Lipińska. Panie udowodniły, że klasa, styl i naturalny wdzięk nie mają wieku. Teresa Lipowska olśniewała w eleganckiej stylizacji i z uśmiechem pozowała do zdjęć obok Mikołaja Roznerskiego, Dorota Stalińska postawiła na intensywną czerwień, a Marta Lipińska w czerni prezentowała się z niepodrabialną elegancją.

Towarzyszyły im inne znakomite aktorki: Ewa Szykulska, Krystyna Tkacz, Dorota Kolak, Aldona Jankowska i Izabella Olejnik. Wszystkie panie emanowały energią i radością, a atmosfera na premierze była prawdziwie świąteczna – pełna uśmiechów, rozmów i serdecznych gestów.

Gwiazdy błyszczały na czerwonym dywanie

Czerwony dywan przed warszawskim kinem rozświetliły flesze fotoreporterów. Wśród gości nie zabrakło również młodszych aktorek i twórców filmu, jednak to doświadczone gwiazdy przyciągały największe zainteresowanie kamer. Widać było, że panie doskonale czują się w swoim towarzystwie – śmiały się, pozowały wspólnie i chętnie rozmawiały z dziennikarzami.

Nie zabrakło również braci Golców z żonami, którzy jak zawsze emanowali naturalnym urokiem i elegancją. W świątecznym nastroju błyszczały także Agata Załęcka, Michalina Sosna i Anna Opczowska. Prezenterka wybrała na tę okazję wyjątkowo "świąteczną" kreację - fotki znajdziecie oczywiście w galerii. Wśród gości była również Iwona Węgrowskia, która jak zwykle przyciągnęła uwagę fotoreporterów efektowną stylizacją.

Anna Wieczur w zimowej bieli

Reżyserka filmu, Anna Wieczur, również przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. Postawiła na total look w odcieniach śnieżnej bieli – szerokie spodnie, delikatną bluzkę z żabotem i futrzaną kamizelkę, którą uzupełniła srebrną torebką. Jej stylizacja idealnie wpisywała się w zimowy klimat premiery i subtelnie nawiązywała do świątecznego tematu filmu. Wieczur wyglądała świeżo, naturalnie i z klasą – dokładnie tak, jak przystało na autorkę ciepłej, pełnej emocji opowieści o magii świąt.

„Uwierz w Mikołaja 2”

Nowa część popularnej świątecznej historii to kontynuacja hitu sprzed dwóch lat. Za kamerą ponownie stanęła Anna Wieczur. Film opowiada splecione losy kilku bohaterów, dla których święta staną się czasem miłości, refleksji i niespodzianek. Do kin „Uwierz w Mikołaja 2” trafi 7 listopada i wszystko wskazuje na to, że znów rozgrzeje serca widzów w całej Polsce.