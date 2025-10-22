Kobieta Roku Glamour 2025. Na gali były Doda, Wieniawa i Socha, ale to Jabłczyńska olśniła wszystkich!

Gala „Kobieta Roku Glamour 2025” zgromadziła największe gwiazdy polskiego show-biznesu: Dodę, Julię Wieniawę, Małgorzetę Sochę, Justynę Steczkowską Steczkowską.

Największe wrażenie zrobiła jednak Joanna Jabłczyńska w bordowej sukni z cekinami i odważnym rozporkiem.

Doda postawiła na biel, Wieniawa błyszczała w srebrze, a Socha zachwyciła satynową prostotą – wieczór należał do kobiecości i stylu.

Joanna Jabłczyńska jak hollywoodzka gwiazda

Joanna Jabłczyńska pojawiła się w zjawiskowej, bordowej sukni z cekinami, która przyciągała każde spojrzenie. Kreacja idealnie podkreślała jej figurę, a głęboki rozporek i dopasowany gorset dodawały zmysłowości, nie odbierając przy tym elegancji. Całość dopełniły upięte włosy, klasyczny makijaż z czerwonymi ustami i delikatna biżuteria. W tej stylizacji Jabłczyńska wyglądała jak gwiazda z oscarowego czerwonego dywanu – kobieco, pewnie i z olśniewającą energią.

Doda – jak zawsze odważna

Doda nie zawiodła fanów swoich spektakularnych looków. Na gali pojawiła się w śnieżnobiałym komplecie z krótkimi spodenkami i szeroką marynarką w stylu haute couture. Stylizację uzupełniały białe rajstopy, upięcie w wysoki kok i mocny makijaż oczu. Efekt? Połączenie stylu retro z nowoczesnym pazurem.

Wieniawa w srebrnym blasku

ulia Wieniawa postawiła na glamour w nowoczesnym wydaniu – jej srebrna, błyszcząca suknia o kroju syreny idealnie układała się na ciele. Cienkie ramiączka, rozcięcie na nodze i naturalny makijaż tworzyły look w stylu „old Hollywood”. Minimalistyczne dodatki i luźno upięte włosy dopełniły całości. To stylizacja, która błyszczała, ale nie krzyczała – subtelna, a jednak hipnotyzująca.

Koroniewska z klasą i luzem

Joanna Koroniewska po raz kolejny pokazała, że potrafi łączyć elegancję z lekkością. W krótkiej, satynowej sukience w odcieniu cappuccino i wysokich czarnych kozakach wyglądała świeżo, młodzieńczo i stylowo. To był look, który idealnie oddawał jej naturalny urok – bez przesady, ale z doskonałym wyczuciem mody.

Socha w czerni z pazurem – klasyka z odważnym akcentem

Małgorzata Socha pojawiła się na gali w czarnej, dopasowanej sukni z golfem, która z przodu wyglądała skromnie i elegancko… ale tylko do momentu, gdy aktorka się odwróciła. Plecy kreacji były całkowicie odkryte, a głębokie wycięcie dodawało stylizacji zmysłowego charakteru.

Socha połączyła klasykę z seksapilem – gładko upięte włosy, subtelny makijaż i złote dodatki sprawiły, że całość wyglądała nowocześnie i niezwykle stylowo. Minimalizm w najlepszym wydaniu – z efektem „wow”, który trudno było przeoczyć.

Na ściance błyszczały też...

Wśród zaproszonych gwiazd pojawiły się również Anna Wendzikowska w zwiewnej białej kreacji, Justyna Steczkowska w zmysłowej sukni z głębokim dekoltem, Klaudia Halejcio w odważnym zestawie z koronkowymi spodniami, Mery Spolsky w obszernej kreacjiz białym orłem na czerwonym tle- nie sposób przeoczyć tu nawiązania do polskiego godła. Każda z nich dodała gali własnego charakteru – od romantycznego po buntowniczy.