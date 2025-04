Nie ma wątpliwości, że wydarzenie "Jupitery Roku" przyciągnęło masę gwiazd oraz celebrytów. Na imprezie pojawiła się Małgorzata Rozenek-Majdan, Malwina Wędzikowska, Dominika Serowska z Marcinem Hakielem, Maciej Pela, Magda Gessler, Honorata Skarbek, Maciej Dowbor, Joanna Koroniewska, Klaudia Halejcio, Joanna Jabłczyńska czy Maja Hyży. Oczywiście nie zabrakło wyrafinowanych stylizacji!

Tłum gwiazd na "Jupiterach Roku". Gwiazdy postawiły na nietuzinkowe stylizacje

Na imprezie "Jupiery Roku" pojawiła się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan, która na ten wieczór wybrała czarną koronkową kreację sięgającą do ziemi. Malwina Wędzikowska z kolei postawiła na skórzaną spódnicę marki Loewe, która kosztuje około 15 tysięcy złotych oraz różową bluzkę z długim rękawem od Ricka Owensa, za którą trzeba zapłacić około 3500 złotych. Prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" do modnego looku dobrała minimalistyczny makijaż i ciasno związany kok na czubku głowy.

Małgorzata Tomaszewska na "Jupiterach Roku" zaprezentowała się fotoreporterom w białym garniturze, który na jej smukłej sylwetce prezentował się znakomicie. Magda Gessler z kolei, typowo dla siebie wybrała kolorowy komplet w kwiaty - obok takiego zestawu nie można było przejść obojętnie.

Kinga Zawodnik pozowała na ściance w różowym garniturze - już z daleka widać było, że cały czas trzyma linię. Wyglądała naprawdę dobrze! Honorata Skarbek w srebrnej sukni zachwyciła wszystkich zgromadzonych.

Na wydarzeniu pojawili się również Maciej Dowbor oraz Joanna Koroniewska, którzy postawili na minimalizm. Dziennikarz wybrał granatowy garnitur, a jego ukochana żona bladoróżową suknię. Klaudia Halejcio zaszalała i pozowała w lateksowym komplecie w kolorze beżowym. Na imprezie brylował również Maciej Pela, który na głowie miał charakterystyczną dla siebie czapkę z daszkiem i garnitur w jasnym kolorze.

