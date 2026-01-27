Michel Moran spełnił obietnicę daną Tomaszowi Jakubiakowi. "Nie oddam, będę walczyć"

W niedzielę odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka była prowadzona na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Według wstępnych danych udało się zebrać aż 185 milionów złotych, a to wciąż niepełna suma - do wyniku nie doliczono jeszcze wszystkich aukcji internetowych.

Kitel Tomasza Jakubiaka trafił na aukcję

Wdowa po Tomaszu Jakubiaku, Anastazja Jakubiak, zdecydowała się przekazać na aukcję kitel kucharski, w którym jej mąż występował w programie "MasterChef". To nie był zwykły element garderoby, ale symbol jego pasji, pracy i miłości do gotowania.

Wyjątkowy kitel kucharski z programu "MasterChef" wyjątkowego i jedynego Tomka. Niech patrzy na nas i uśmiecha się, jak mnożymy dobro

- napisała Anastazja Jakubiak w mediach społecznościowych.

Fundacja im. Tomasza Jakubiaka podkreślała, że gest ten idealnie wpisuje się w wartości, którymi kucharz kierował się za życia.

Michel Moran za wszelką cenę chciał zdobyć kitel Tomasza Jakubiaka

Od pierwszych chwil było jasne, że Michel Moran nie traktuje tej licytacji jak zwykłej aukcji. Publicznie zapowiedział, że zrobi wszystko, by kitel trafił właśnie do niego.

Będę licytował na bank! Tomku, kitel musi być mój. Nie oddam, obiecuję, będę walczyć do końca. Dla mnie to bardzo ważne

- pisał w sieci.

Licytacja zakończyła się w poniedziałek, 26 stycznia. Zwycięzcą został Michel Moran, który zapłacił za kitel 10 500 złotych. Cała kwota trafi na konto WOŚP.

Kucharz nie krył wzruszenia i niemal natychmiast podzielił się tą wiadomością z fanami.

Mówiłem, że kitel będzie mój. Mam go. Dziękuję Tomku

- napisał na InstaStory.

Na informację o zwycięstwie Michela zareagowała także żona Tomasza Jakubiaka.

Dziękuję w imieniu swoim, Tomka i dzieci, które wspiera Fundacja WOŚP. Jesteś wspaniałym przyjacielem i człowiekiem

- napisała Anastazja Jakubiak w sieci.

Ten gest to coś więcej niż wygrana aukcja. To hołd dla przyjaciela, kontynuacja jego misji i dowód na to, że pamięć o Tomaszu Jakubiaku wciąż żyje - nie tylko w sercach bliskich, ale i w realnym wsparciu dla potrzebujących dzieci. Kitel, który jeszcze niedawno kojarzył się z planem "MasterChefa", dziś ma zupełnie inne znaczenie. Stał się znakiem przyjaźni, solidarności i dobra, które zostało przekazane dalej.

