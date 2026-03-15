Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że Michał Wiśniewski wreszcie odnalazł stabilizację u boku swojej piątej żony, Poli Wiśniewskiej. Para często pokazywała w mediach społecznościowych rodzinne chwile i sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej.

Michał Wiśniewski rozstał się z żoną?

Od kilku miesięcy coraz częściej pojawiają się jednak plotki o kryzysie w związku Michała Wiśniewskiego. Atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej napięta, gdy Pola w sobotnie popołudnie zorganizowała na Instagramie popularną sesję pytań i odpowiedzi.

Wśród wielu wiadomości znalazła się jedna, która wyraźnie ją zaskoczyła.

Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie

- napisała jedna z internautek.

Żona lidera Ich Troje nie miała zamiaru unikać odpowiedzi, ale dała do zrozumienia, że nie zamierza brać odpowiedzialności za słowa męża wypowiadane publicznie.

To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać

- napisała

Tak stanowcza wypowiedź tylko podsyciła spekulacje o tym, co naprawdę dzieje się między małżonkami.

Pola odpowiedziała na kolejne pytanie

Internauci nie odpuścili i szybko pojawiło się kolejne pytanie: "W jakim sensie Michała zostawiłaś?". Ku zaskoczeniu obserwujących Pola przyznała, że… sama nie wie.

Właśnie nie wiem. Tego, że mój mąż opowiada takie rzeczy na koncertach, dowiedziałam się przed chwilą, z pytania od jednej z was.

O relacji Michał Wiśniewski i jego piątej żony Pola Wiśniewska od kilku miesięcy mówi się coraz więcej. W grudniu pojawiły się pierwsze sygnały, że w ich małżeństwie nie wszystko układa się idealnie. Oboje zresztą przyznawali publicznie, że mają za sobą trudniejszy czas. Czy rzeczywiście doszło do rozstania? Na razie żadna ze stron nie zdradziła więcej szczegółów.

31

