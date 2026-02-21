To koniec! Wiśniewski wyjawił, co się dzieje w jego związku z żoną

Niepokój w związku Wiśniewskich. Wszystko przez pracę!

Michał Wiśniewski od lat jest postacią, której życie prywatne wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Pięciokrotnie żonaty, z każdym związkiem wywołuje lawinę plotek i komentarzy. Jego najnowsza żona, Pola Wiśniewska, jest matką jego dwóch synów - Falco Amadeusa i Noela Cloe. Poza nimi zarówno Michał, jak i Pola mają czworo dzieci z poprzednich związków, co sprawia, że ich rodzina jest naprawdę wielka. Mimo tego w ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o problemach w ich relacji. W udzielonym niedawno wywiadzie 53-latek przyznał, że napięty grafik zawodowy mocno wpływa na życie prywatne, a atmosfera w domu nie zawsze jest spokojna. Również Pola w mediach społecznościowych dzieli się subtelnymi sygnałami o trudnym okresie w związku.

Michał Wiśniewski niepokoi fanów w sieci

W piątkowy wieczór Michał Wiśniewski opublikował grafikę na Instastories, która natychmiast została zauważona przez fanów. Ilustracja przedstawia równanie: złamane serce plus samolot równa się sercu "zszytemu" z samolotów. Michał nie dodał do grafiki żadnego komentarza, pozostawiając przestrzeń do interpretacji. Czy chce w ten sposób pokazać, że pasja do latania pomaga mu leczyć emocjonalne rany? W końcu piosenkarz jest licencjonowanym pilotem i lotnictwo od dawna jest jego wielką miłością poza muzyką.

Spekulacje sięgają zenitu. Czy Michał Wiśniewski jest singlem?

Symbolika grafiki jest dość wymowna - złamane serce może sugerować rozczarowanie w miłości lub zakończenie związku, a element samolotu wskazuje na coś, co unosi, daje wolność i pozwala oderwać się od problemów. Fani od razu zaczęli łączyć tę publikację z doniesieniami o kryzysie w jego małżeństwie z Polą. Brak słów wyjaśnienia ze strony Michała tylko wzmógł spekulacje. Co sądzicie?

