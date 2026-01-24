O kryzysie w związku Michała i Poli Wiśniewskich mówi się już od kilku tygodni. Sam lider Ich Troje nie ukrywał, że ich relacja przechodzi trudny okres, a jednym z problemów jest brak czasu spędzanego razem. Choć para formalnie wciąż jest razem i wspólnie realizuje duże życiowe plany, w tym budowę domu, coraz więcej sygnałów sugeruje, że między nimi dzieje się coś niepokojącego.

Pola Wiśniewska mówi o "nowym szczęściu". Czy w jej planach nie ma już miejsca dla Michała?

Od momentu, gdy Michał Wiśniewski publicznie przyznał, że w ich małżeństwie nie jest idealnie, uwagę internautów przyciągają aktywności Poli w social mediach. Zamiast wspólnych zdjęć i rodzinnych kadrów, pojawiają się za to refleksyjne wpisy, pełne niedopowiedzeń i emocjonalnych podtekstów. Żona wokalisty publikuje sentencje o odwadze, samodzielności i słuchaniu samej siebie.

Nigdy nie będziesz w 100% gotowa i nigdy nie nadejdzie odpowiedni moment. To oznacza, że każda chwila jest równie odpowiednia, dlatego, jeśli czegoś chcesz, po prostu to zrób - pisze w sieci Pola.

W sieci Pola dzieli się myślami, które wiele osób odczytuje jako osobiste manifesty. Pisze o tym, że nigdy nie ma idealnego momentu na decyzje, że warto działać tu i teraz oraz że kluczowe jest stanie po własnej stronie, zamiast ciągłego obwiniania się. Te słowa tylko podsycają spekulacje, czy to koniec związku Michała i Poli.

Wspieraj siebie zamiast szukać sposobów, by obwiniać się. Nie da się wygrać, jeśli nie jesteś we własnej drużynie - napisała w sieci Pola.

Największe poruszenie wywołał jednak ostatni wpis, w którym Pola porusza temat "nowych początków". Wspomina o świeżej energii, nowych ludziach i kolejnych możliwościach na odnalezienie szczęścia. Choć nie pada ani jedno nazwisko, internauci natychmiast zaczęli się zastanawiać, czy to zapowiedź dużych zmian w jej życiu prywatnym, być może także poza obecnym małżeństwem.

Nie bój się nowych początków, nowych ludzi, nowej energii, nowego otoczenia, nowych wyzwań. Wykorzystaj nowe szanse na szczęście - pisze żona Wiśniewskiego.

