Problemy u Wiśniewskich! Michał mówi o poważnym kryzysie, Pola publikuje emocjonalny wpis o zwątpieniu. Przypadek?

Michał Wiśniewski zdradza powody kryzysu w małżeństwe

Michał Wiśniewski w ostatnich wypowiedziach nie ukrywał, że jego małżeństwo przechodzi trudny czas. Muzyk przyznał wprost, że między nim a Polą narosły problemy, a największym z nich jest brak wspólnie spędzanego czasu. – Nie spędzamy ze sobą czasu. To nie jest tak, że wszystko jest oczywiste – mówił, podkreślając, że sytuacja wymaga pracy i szczerości.

Te słowa odbiły się szerokim echem, bo rzadko kiedy artysta tak otwarcie mówił o problemach w życiu prywatnym. Tym bardziej że to już kolejne małżeństwo w jego życiu, a fani dobrze pamiętają burzliwe rozstania z przeszłości.

Wpis Poli Wiśniewskiej, który daje do myślenia

Niedługo po tych wyznaniach w mediach społecznościowych Poli Wiśniewskiej pojawił się długi, bardzo osobisty wpis. Choć nie padło w nim ani jedno nazwisko, wiele osób odczytało go jako emocjonalny komentarz do obecnej sytuacji.

Ile razy mówiłyśmy sobie, że już nie damy rady. Że to naprawdę koniec. Że już nic się nie wydarzy, nie zakochamy się, niczego nie zaczniemy, a to, co ważne, mamy już za sobą

– pisze Pola. Dalej było jeszcze mocniej. Czytamy o długim czasie stagnacji, o dniach, które po prostu mijają, i o momentach, gdy nic się nie poprawia. A jednak w jej słowach pojawiła się też nadzieja. „W końcu wszystko nabiera sensu. Uczucie porażki i końca zmienia się w radość i ekscytację, które niesie za sobą początek” – dodaje. Na końcu zwróciła się bezpośrednio do kobiet, apelując, by nie traciły wiary – w siebie, w innych i w to, że jeszcze może wydarzyć się coś dobrego.

Kryzys, zwątpienie i… nowy początek?

Choć Pola nie odniosła się wprost do małżeństwa, trudno nie zauważyć zbieżności czasu i emocji. Jej słowa o „końcu”, „porażce” i „zwątpieniu” idealnie wpisują się w to, co wcześniej powiedział Michał. Media od dawna zwracały uwagę, że na relację Wiśniewskich wpływają codzienne obowiązki, presja życia rodzinnego i ogromne tempo, w jakim funkcjonują. Para wychowuje dzieci, mierzy się z zawodowymi zobowiązaniami i budową ogromnego domu. Jak sami przyznają, czasem zwyczajnie brakuje im przestrzeni tylko dla siebie.

Czy emocjonalny wpis Poli to forma odreagowania? A może sygnał, że mimo kryzysu wciąż tli się nadzieja na „początek”, o którym pisze? Tego Wiśniewscy nie mówią wprost, ale nie udają też, że wszystko jest idealnie.

