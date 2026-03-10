Katarzyna Wajda brylowała na gali u boku nowego ukochanego. Niedaleko jej syn pozował do zdjęć

Orły 2026: Znamy laureatów "polskich Oscarów"

W poniedziałek, 9 marca gwiazdy polskiego kina licznie pojawiły się na 28. ceremonii wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły. Prestiżowe nagrody przyznawane są corocznie przez Polską Akademię Filmową. Powstały w 1999 roku i często nazywane są "polskimi Oscarami" ze względu na ich znaczenie w rodzimej branży filmowej.

Orły są uznawane za jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców filmowych w Polsce. W tym roku pięć statuetek zdobył film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Cztery statuetki powędrowały do twórców filmu "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego (za scenografię, kostiumy, charakteryzację oraz dźwięk). Trzy produkcje otrzymały po dwie statuetki - "Ministranci" (scenariusz oraz nagroda publiczności), "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej" (rola drugoplanowa kobieca i odkrycie roku) oraz "Pociągi" (dokument i montaż).

W "Ministrantach" jedną z głównych ról zagrał Tobiasz Wajda. Przed rozpoczęciem ceremonii pozował na ściance razem z kolegami z produkcji. Później razem na scenie cieszyli się z nagrody publiczności. Tego wieczoru młodego aktora wspierała mama - Katarzyna Wajda.

Katarzyna Wajda nie kryje się z nowym związkiem

O aktorce zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, gdy w mediach pojawiła się informacja o rozpadzie jej małżeństwa z operatorem Mateuszem Wajdą. Jeszcze zanim byli partnerzy pojawili się w sądzie na rozprawie rozwodowej, Katarzyna Wajda zadebiutowała na ściance u boku kolegi z serialu "Odwilż" - Bartłomiejem Kotschedoffem.

Osoba z otoczenia pary przekazała w rozmowie z Pudelkiem, że spotykają się już od kilku miesięcy. "Są bardzo zakochani" - przekazał informator. Zakochani coraz chętniej pojawiają się na branżowych wydarzeniach. Z uśmiechami pozują razem do zdjęć i nie szczędzą sobie czułych gestów. Nie inaczej było podczas poniedziałkowej gali Orły 2026.

