Karolina Gilon chwali się luksusowym apartamentem. Przestronne wnętrza i ozdoba prosto z Meksyku!

Karolina Gilon chwali się nowym mieszkaniem!

Jeszcze kilka miesięcy temu Karolina Gilon była jedną z największych gwiazd Polsatu. Na czas ciąży zrobiła sobie przerwę od pracy w telewizji. Jednak w połowie ubiegłego roku okazało się, że po zakończeniu kontraktu nie ma dla niej już miejsca w słonecznej stacji.

Początkowo Karolina Gilon nie kryła swojego rozgoryczenia. Ostatecznie była prowadząca "Love Island. Wyspa miłości" postanowiła zamknąć tamten rozdział i dziś zaczyna od nowa. I to dosłowni. Na Instagramie pochwaliła się ostatnio nowym mieszkaniem!

Wiecie.. to nie są tylko 4 ściany. To nasze spełnienie marzeń. Nowy rozdział.. nowa przestrzeń. Pierwszy raz czujemy się u siebie. Tak w 100%. Pachnie tu spokojem, odpoczynkiem i bliskością! - napisała Gilon na Instagramie.

Karolina Gilon urządziła mieszkanie. Nie oszczędzała na niczym

Wrażenie robi już sama powierzchnia mieszkania. Nowe lokum modelki ma aż sto metrów i jest wysokie na 3 i pół metra! Przestronny apartament urządzony jest zgodnie z najnowszymi trendami. Dominują w nim ciepłe barwy i przemyślane rozwiązania.

Całe mieszkanie zaprojektowaliśmy w kojących kolorach ziemi, dlatego, żeby cały czas czuć się jak na wakacjach - przyznała gwiazda.

Karolina Gilon na nagraniu oprowadziła internautów po wymarzonym mieszkaniu. Widać na nim, że nie oszczędzała na niczym. Materiały wykorzystane przy wykańczaniu są najwyższej jakości. Otwarta na przestronny salon kuchnia zabudowana jest od podłogi do sufitu, a na blatach i ścianie lśni drogocenny kamień.

W salonie nie brakuje ciekawych dodatków. Karolina Gilon pokazała m.in. lampę oraz kaktusa, który został sprowadzony z... Meksyku! W przytulnie urządzonej sypialni znajduje się spora garderoba, w której Karolina ukryła wszystkie swoje odzieżowe i biżuteryjne skarby.

