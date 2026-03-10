Magda Gessler ujawnia sekret swoich pomysłów. Fani w końcu poznali prawdę

Najpopularniejsza w Polsce ekspertka kulinarna niezmiennie zachwyca widzów swoim nieszablonowym podejściem do gastronomii. Produkcje telewizyjne z jej udziałem, w tym słynne "Kuchenne rewolucje", "Magda gotuje Internet" oraz "MasterChef", od lat gromadzą przed ekranami potężną widownię. Prawdziwym fundamentem triumfów Magdy Gessler jest niezwykły zmysł do odkrywania ukrytych atutów podupadających lokali. Właśnie dzięki tej rzadkiej umiejętności potrafi zamienić przeciętne knajpy w tętniące życiem i pełne wyjątkowego smaku przestrzenie.

Magda Gessler realizuje 32. sezon programu "Kuchenne rewolucje"

Widzowie mogą obecnie śledzić trzydziestą drugą odsłonę kultowego formatu kulinarnego, który od ponad dekady cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem milionów odbiorców. Nowe odcinki przedstawiające spektakularne przemiany upadających biznesów emitowane są tradycyjnie w każdy czwartkowy wieczór.

Magda Gessler rozpoczęła najnowszą serię od odważnych zmian w lokalach gastronomicznych położonych na terenie Chorzowa oraz Poznania. Następnie ekipa produkcyjna przeniosła się do jednego z nadbałtyckich kurortów. Chwilę przed podróżą na północ kraju prowadząca znalazła czas na rozwianie wątpliwości swoich internetowych sympatyków.

Skąd Magda Gessler czerpie inspiracje? Prowadząca "Kuchenne rewolucje" odpowiada

Obserwatorzy wielokrotnie dopytywali słynną kreatorkę smaku o genezę jej nowatorskich koncepcji ratowania bankrutujących biznesów. Odpowiedź ekspertki okazała się niezwykle klarowna i bezpośrednia. Magda Gessler przyznała, że największym motorem napędowym do działania są dla niej spotkania z drugim człowiekiem. Oprócz tego gwiazda mocno polega na niezawodnym szóstym zmyśle oraz potężnym bagażu zawodowym. Warto pamiętać, że jej pasmo sukcesów wystartowało jeszcze w ubiegłym stuleciu na Półwyspie Iberyjskim, gdzie w latach osiemdziesiątych serwowała wykwintne dania samemu hiszpańskiemu monarsze.

"Często pytacie, skąd czerpię inspiracje na nowe lokale, menu, wystrój… Inspiracją są ludzie, ich doświadczenia, przeżycia. Łączę to z moim doświadczenie i przeczuciem. Tak powstają kolejne lokale w trakcie 'Kuchennych rewolucji'" - przekazała restauratorka na Instagramie.

