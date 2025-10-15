Katarzyna Wajda się rozwodzi. Na premierę przyszła z nowym partnerem
Katarzyna Wajda (39 l.) jako dziecko wyjechała z rodziną do Seattle. To właśnie tam stawiała pierwsze kroki w aktorstwie. W 2005 roku wróciła do Polski i rozpoczęła studia na Wydziale Aktorskim łódzkiej filmówki. Od kilku lat rozwija swoją karierę. Zagrała m.in. w "Jesteś Bogiem", "Na Wspólnej" czy "Stuleciu Winnych". Sporą popularność przyniosła jej główna rola w polskiej produkcji HBO "Odwilż".
W 2009 roku poślubiła Mateusza Wajdę, operatora i producenta filmowego. Małżonkowie doczekali się trójki synów - Tobiasza, Tadeusza i Wawrzyńca. W ubiegłym tygodniu okazało się, że artystyczne małżeństwo przeszło już do historii. Według informacji Pudelka to aktorka Katarzyna Wajda miała złożyć papiery rozwodowe w jednym z warszawskich sądów. Pierwsza rozprawa ma odbyć się w połowie listopada.
Katarzyna Wajda przerywa milczenie o nowym związku
Krótko po tym Katarzyna Wajda pojawiła się na wydarzeniu promującym trzeci sezon "Odwilży". Na ściance pozowała z kolegą z planu serialu, Bartłomiejem Kotschedoffe (37 l.). Uwadze zebranych nie umknął fakt, że para niemal przez cały czas trzymała się za ręce. Co ciekawe, serialu ich bohaterowie (Katarzyna Zawieja i Krzysztof Trepa) wybitnie mają się ku sobie.
Osoba z otoczenia pary przekazała w rozmowie z Pudelkiem, że spotykają się już od kilku miesięcy. "Są bardzo zakochani" - przekazał informator. Redakcja zwróciła się również do samego aktora. Bartłomiej Kotschedoff nie zaprzeczył, by łączyło ich coś więcej niż tylko wspólna praca. Zapytany o to, czy można im życzyć szczęścia, odpowiedział:
Pewnie, że możecie życzyć szczęścia! Tego nigdy za wiele.
We wtorek para pojawiła się razem na premierze filmu ""Seks dla opornych", w którym zagrał Kotschedoff. Ponownie nie szczędzili sobie czułych gestów. W rozmowie z portalem Kozaczek została zapytana o to, czy to wspólne wyjście jest dla nich wyjątkowym wydarzeniem.
Jest to premiera Bartka i filmu, w którym bierze udział. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być, jestem bardzo ciekawa tego filmu. I oczywiście, bardzo miło jest mi tutaj być razem z nim - odpowiedziała Katarzyna Wajda.
