Katarzyna Wajda rozwodzi się po 16 latach. Już jest zakochana?

W środowisku aktorskim trwa sezon na rozwody. Niedawno oficjalnie zakończyło się małżeństwo Marcina Rogacewicza (45 l.). 10 października po 34 latach małżeństwa rozwiedli się Grzegorz Damięcki (57 l.) i Dominika Laskowska. Rozwód orzeczono już podczas pierwszej rozprawy, co w celebryckim świecie zdarza się raczej rzadko.

Niedawno w mediach pojawiła się informacja o kolejnym rozwodzie. Po 16 latach zakończyło się małżeństwo Katarzyny Wajdy (39 l.). Jeszcze do niedawna związana była z Mateuszem Wajdą - operatorem filmowym i producentem. Para doczekała się trzech synów. Według doniesień portalu Pudelek.pl, to aktorka miała złożyć pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa ma odbyć się w listopadzie. Obecnie sąd oczekuje na zwrot akt z sądu apelacyjnego, gdzie rozpoznawany jest środek zaskarżenia decyzji sądu okręgowego.

Katarzyna Wajda do tej pory chroniła życie prywatne i raczej unikała zainteresowania mediów. Teraz o aktorce zrobiło się głośno nie tylko za sprawą rozwodu. Kilka dni temu odbyło się wydarzenie promujące trzeci sezon polskiego serialu HBO "Odwilż", w którym Wajda gra główną rolę. Na pokazie nie brakowało również innych gwiazd produkcji w tym Bartłomieja Kotschedoffa (37 l.).

Katarzyna Wajda spotyka się z kolegą z planu? "Są bardzo zakochani"

W serialu ich bohaterowie (Katarzyna Zawieja i Krzysztof Trepa) wybitnie mają się ku sobie. Wiele wskazuje na to, że uczucie połączyło ich również w prawdziwym życiu. Podczas promocji "Odwilży" pozowali razem na ściance trzymając się przy tym za rękę. Internauci od razu zwrócili uwagę na ich czułe gesty. Relacja aktorskiej pary jest szeroko komentowana.

Portal Pudelek dotarł do osoby z otoczenia pary. Według tajemniczego informatora rzeczywiście połączyło ich uczucie. Co więcej, para spotyka się już od kilku miesięcy. Razem pojawili się m.in. na tegorocznej gali zamknięcia festiwalu Mastercard OFF Camera.

Podczas premiery serialu "Odwilż" nie opuszczali siebie na krok, trzymali się też za ręce. Są bardzo zakochani. W serialu grają zresztą policjantów, między którymi rozwija się relacja. Już w czerwcu byli widziani razem i też okazywali sobie uczucia - przekazał informator.

Redakcja zwróciła się również do samego aktora. Bartłomiej Kotschedoff nie zaprzeczył, by łączyło ich coś więcej niż tylko wspólna praca. Zapytany o to, czy można im życzyć szczęścia, odpowiedział:

Pewnie, że możecie życzyć szczęścia! Tego nigdy za wiele.

