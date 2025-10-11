Była partnerka Wojewódzkiego komentuje jego ślub. Teraz już wszystko jasne?

Anna Markowska i Kuba Wojewódzki byli razem w przeszłości, a ich związek był szeroko komentowany w mediach. Choć ich drogi się rozeszły, temat Wojewódzkiego wciąż wzbudza zainteresowanie opinii publicznej. Tym razem Anna postanowiła odnieść się do gorących doniesień o rzekomym ślubie byłego partnera. W programie "Mówię wam" prowadzący zapytał ją wprost o jej stosunek do plotek i tego, co myśli o nowym etapie życia Wojewódzkiego.

Była Wojewódzkiego komentuje jego domniemany ślub!

Mateusz Hładki postanowił zapytać Anny Markowskiego wprost o to, co sądzi o medialnych doniesieniach dotyczących ślubu Kuby Wojewódzkiego. Modelka nie miała problemu z tym, aby odpowiedzieć na pytanie - zrobiła to jednak w przewrotny sposób.

Niemożliwe, nie dałam mu jeszcze rozwodu - odpowiedziała śmiejąc się Markowska. Później wyjawiła, że może to być kampania reklamowa przygotowana dla jednej z marek biżuteryjnych i również wybuchła śmiechem.

Wizyta Anny Markowskiej w show "Mówię wam" była doskonałą okazją do tego, by skonfrontować plotki pojawiające się w sieci z rzeczywistością. Niestety zabawne odpowiedzi modelki ponownie nie dały jednoznacznej odpowiedzi, a tylko wywołały kolejną burzę. Jaka jest prawda? To wie tylko Kuba Wojewódzki i najbardziej zaufane osoby w jego otoczeniu.

Anna Markowska i Kuba Wojewódzki - związek

Kuba Wojewódzki, ikona polskiego show-biznesu i wieloletni prowadzący talk-show w TVN, przez pewien czas był związany z Anną Markowską, znaną show "Top Model". Para długo utrzymywała relację w tajemnicy. W tym czasie w mediach wywoływali ogromne emocje ze względu na sporą różnicę wieku. Choć związek nie przetrwał próby czasu, oboje rozstali się w przyjaznej atmosferze. W jednym z wywiadów Anna zdradziła, że spędzali razem długie noce na rozmowach i że Wojewódzki wciąż pozostaje jej bliską osobą.

Zawsze przegadywaliśmy godziny, całe noce i uwielbialiśmy sobie rozmawiać o życiu i o wszystkim innym. Kuba zawsze będzie mi bliską osobą. Myślę, że się lubimy, szanujemy i to się nie zmieni - wyjawiła Anna w rozmowie z "JastrząbPost".

