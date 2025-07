Była prawdziwą dziewczyną Kuby Wojewódzkiego. Teraz wyjawia, co wyrabiali w nocy! Nietypowe praktyki

Kuba Wojewódzki partnerki

Kuba Wojewódzki i jego życie prywatne to temat, który fascynuje wiele osób. W mediach regularnie pojawiają się rozmaite plotki na temat prezentera, który sam o sobie mówi, że jest królem TVN. Nie jest tajemnicą, że Kuba Wojewódzki gustuje w znacznie młodszych kobietach. Co prawda Anna Mucha, z którą dziennikarz był związany w latach 2003-2007, jest od niego młodsza "tylko" o 17 lat, ale z dwiema kolejnymi partnerkami - Renatą Kaczoruk i Anną Markowską - "Powiatowego" dzieliła już znacznie większa różnica wieku (odpowiednio 23 i 29 lat). Z tą ostatnią gwiazdor TVN rozstał się w zeszłym roku. Wcześniej wydawało się, że możliwe jest nawet to, że Kuba Wojewódzki i Anna Markowska wezmą ślub. Nic z tego nie wyszło, ale warto podkreślić, że prezenter i modelka rozstali się z klasą.

Kuba był, jest i będzie mi bliski. Niezależnie od wszystkiego, jako człowiek i jako mój przyjaciel

- mówiła Pudelkowi Anna Markowska już po rozstaniu z Kubą Wojewódzkim.

Mimo że od zakończenia tego związku minęło już wiele miesięcy, modelka nadal ciepło wypowiada się o swoim byłym. Przy okazji zdradziła, co wyrabiała z Kubą Wojewódzkim w nocy, gdy byli jeszcze razem.

Zawsze przegadywaliśmy godziny, całe noce i uwielbialiśmy sobie rozmawiać o życiu i o wszystkim innym. Kuba zawsze będzie mi bliską osobą. Myślę, że się lubimy, szanujemy i to się nie zmieni

- zdradziła w rozmowie z portalem Jastrząb Post. To dość nietypowe praktyki. W końcu noc jest od spania, a nie od gadania. Ale co kto lubi... W wywiadzie była partnerka Kuby Wojewódzkiego mówiła też, że ma przy sobie osoby, na które może liczyć, choć zdobyła się również na smutną refleksję.

Coraz częściej mam takie przemyślenia, że rodzina to jednak osoby, które żyją z nami na co dzień. To są tacy najbliżsi, którzy jak pytają, jak się czujesz, to pytają absolutnie szczerze. I im człowiek jest starszy, tym coraz bardziej przykro, że jest ich coraz mniej. Bardzo ważne jest mieć przy sobie najbliższych

- podkreśliła Anna Markowska.

