Kuba Wojewódzki w końcu weźmie ślub?! Modelka się wygadała

Partnerka Kuby Wojewódzkiego spytana o ślub

Kuba Wojewódzki był w przeszłości w związku m.in. z Anną Muchą i Renatą Kaczoruk. Od 2022 roku samozwańczy król TVN związany jest z modelką Anną Markowską, która jest młodsza od niego o 30 lat. Swego czasu plotkowano o tym, że para się rozstała, ale potem byli razem widziani na koncercie Red Hot Chilli Peppers. Faktem jest, że o swoim związku z Anną Markowskim Kuba Wojewódzki zbyt często nie opowiada. Kiedyś żartem wyznał, że z modelką łączy go... wojna. No ale wiadomo, kto się czubi, ten się lubi. Tym razem poważniej do spraw osobistych odniosła się Anna Markowska w rozmowie z reporterem Pudelka. Modelka spytana została o to, czy jest gotowa na ślub. - Ale pytasz, czy jestem gotowa na ślub z Kubą, czy jestem gotowa na ślub i czuje się dojrzała do tego? - próbowała doprecyzować pytanie dziewczyna Kuby Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki w końcu weźmie ślub? Jego partnerka Anna Markowska jest romantyczką

Dziennikarz wyjaśnił, że chodziło mu o ogólną gotowość do ślubu. - Czuję się dojrzałą kobietą, żeby stworzyć stabilny, stały związek, żeby gdzieś nad nim pracować i być w nim, i założyć rodzinę w przyszłości - odparła Anna Markowska. - Zresztą ja od małej dziewczynki chciałam mieć jednego partnera na całe życie, zakochać się i trochę jestem taką romantyczką - dodała partnerka samozwańczego króla TVN. Wygląda na to, że teraz ruch leży po stronie Kuby Wojewódzkiego. Lepiej niech się pospieszy. Sądząc po deklaracji Anny Markowskiej, raczej nie będzie chciała zbyt długo czekać. Może w końcu - po 60-tce- Kuba Wojewódzki weźmie ślub.

